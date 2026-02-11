flag
PolskaOkres:1506-2020 1506-2020

Dwugrosz 1727 IGS "Żałobny" (Polska, August II Mocny)

Awers monety - Dwugrosz 1727 IGS "Żałobny" - cena srebrnej monety - Polska, August II MocnyRewers monety - Dwugrosz 1727 IGS "Żałobny" - cena srebrnej monety - Polska, August II Mocny

Zdjęcie: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Specyfikacja

  • MetalSrebro
  • Waga3,37 g
  • Średnica24 mm

Opis

  • KrajPolska
  • OkresAugust II Mocny
  • NominałDwugrosz
  • Rok1727
  • WładcaAugust II Mocny (Król Polski)
  • MennicaDrezno
  • CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:240 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej Dwugrosz 1727 IGS "Żałobny" - cena srebrnej monety - Polska, August II Mocny
Ceny na aukcjach (71)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety polskiej Dwugrosz 1727 "Żałobny" ze znakiem IGS. Jest to srebrna moneta z okresu Augusta II Mocnego wybita w mennicy Drezno. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 274 z aukcji NIEMCZYK - Dom Aukcyjny której łączna cena osiągnęła 5750 PLN. Licytacja odbyła się 13 września 2025.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Polska Dwugrosz 1727 IGS "Żałobny" na aukcji Rhenumis - 15 stycznia 2026
SprzedawcaRhenumis
Data15 stycznia 2026
StanVF
Cena
99 $
Cena w walucie aukcji 85 EUR
Polska Dwugrosz 1727 IGS "Żałobny" na aukcji Wójcicki - 14 grudnia 2025
Polska Dwugrosz 1727 IGS "Żałobny" na aukcji Wójcicki - 14 grudnia 2025
SprzedawcaWójcicki
Data14 grudnia 2025
StanVF
Cena
111 $
Cena w walucie aukcji 400 PLN
Polska Dwugrosz 1727 IGS "Żałobny" na aukcji Numimarket - 17 listopada 2025
Polska Dwugrosz 1727 IGS "Żałobny" na aukcji Numimarket - 17 listopada 2025
SprzedawcaNumimarket
Data17 listopada 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Dwugrosz 1727 IGS "Żałobny" na aukcji Wójcicki - 3 października 2025
Polska Dwugrosz 1727 IGS "Żałobny" na aukcji Wójcicki - 3 października 2025
SprzedawcaWójcicki
Data3 października 2025
StanAU58 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Dwugrosz 1727 IGS "Żałobny" na aukcji Niemczyk - 13 września 2025
Polska Dwugrosz 1727 IGS "Żałobny" na aukcji Niemczyk - 13 września 2025
SprzedawcaNiemczyk
Data13 września 2025
StanMS64 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Dwugrosz 1727 IGS "Żałobny" na aukcji Marciniak - 3 czerwca 2025
Polska Dwugrosz 1727 IGS "Żałobny" na aukcji Marciniak - 3 czerwca 2025
SprzedawcaMarciniak
Data3 czerwca 2025
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Dwugrosz 1727 IGS "Żałobny" na aukcji Höhn - 24 maja 2025
SprzedawcaHöhn
Data24 maja 2025
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Dwugrosz 1727 IGS "Żałobny" na aukcji Jerzykowski - 6 kwietnia 2025
Polska Dwugrosz 1727 IGS "Żałobny" na aukcji Jerzykowski - 6 kwietnia 2025
SprzedawcaJerzykowski
Data6 kwietnia 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Dwugrosz 1727 IGS "Żałobny" na aukcji Jerzykowski - 8 grudnia 2024
Polska Dwugrosz 1727 IGS "Żałobny" na aukcji Jerzykowski - 8 grudnia 2024
SprzedawcaJerzykowski
Data8 grudnia 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Dwugrosz 1727 IGS "Żałobny" na aukcji Münzen Gut-Lynt - 1 grudnia 2024
SprzedawcaMünzen Gut-Lynt
Data1 grudnia 2024
StanVF
Cena
Polska Dwugrosz 1727 IGS "Żałobny" na aukcji Höhn - 16 listopada 2024
SprzedawcaHöhn
Data16 listopada 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Dwugrosz 1727 IGS "Żałobny" na aukcji Höhn - 16 listopada 2024
SprzedawcaHöhn
Data16 listopada 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Dwugrosz 1727 IGS "Żałobny" na aukcji Marciniak - 9 października 2024
Polska Dwugrosz 1727 IGS "Żałobny" na aukcji Marciniak - 9 października 2024
SprzedawcaMarciniak
Data9 października 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Dwugrosz 1727 IGS "Żałobny" na aukcji Niemczyk - 21 września 2024
Polska Dwugrosz 1727 IGS "Żałobny" na aukcji Niemczyk - 21 września 2024
SprzedawcaNiemczyk
Data21 września 2024
StanMS64 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Dwugrosz 1727 IGS "Żałobny" na aukcji Numimarket - 19 września 2024
Polska Dwugrosz 1727 IGS "Żałobny" na aukcji Numimarket - 19 września 2024
SprzedawcaNumimarket
Data19 września 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Dwugrosz 1727 IGS "Żałobny" na aukcji Höhn - 16 czerwca 2024
SprzedawcaHöhn
Data16 czerwca 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Dwugrosz 1727 IGS "Żałobny" na aukcji Marciniak - 13 czerwca 2024
Polska Dwugrosz 1727 IGS "Żałobny" na aukcji Marciniak - 13 czerwca 2024
SprzedawcaMarciniak
Data13 czerwca 2024
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Dwugrosz 1727 IGS "Żałobny" na aukcji Naumann - 3 marca 2024
SprzedawcaNaumann
Data3 marca 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Dwugrosz 1727 IGS "Żałobny" na aukcji Marciniak - 8 lutego 2024
Polska Dwugrosz 1727 IGS "Żałobny" na aukcji Marciniak - 8 lutego 2024
SprzedawcaMarciniak
Data8 lutego 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Dwugrosz 1727 IGS "Żałobny" na aukcji Rzeszowski DA - 16 września 2023
Polska Dwugrosz 1727 IGS "Żałobny" na aukcji Rzeszowski DA - 16 września 2023
SprzedawcaRzeszowski DA
Data16 września 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Dwugrosz 1727 IGS "Żałobny" na aukcji Stare Monety - 8 września 2023
Polska Dwugrosz 1727 IGS "Żałobny" na aukcji Stare Monety - 8 września 2023
SprzedawcaStare Monety
Data8 września 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje srebrna moneta dwugrosz 1727 IGS "Żałobny" z okresu Augusta II Mocnego?

Według najnowszych danych na dzień 11 lutego 2026, średnia cena srebrnej monety dwugrosz 1727 Augusta II Mocnego ze znakiem IGS "Żałobny" wynosi 240 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie dwugrosz 1727 "Żałobny" z literami IGS?

Informacja o aktualnej wartości polskiej monety dwugrosz 1727 z literami IGS "Żałobny" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać dwugrosz z datą 1727 i znakiem IGS "Żałobny"?

Aby sprzedać dwugrosz 1727 IGS "Żałobny", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

