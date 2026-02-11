flag
PolskaOkres:1506-2020 1506-2020

2/3 talara 1727 IGS "Żałobny" (Polska, August II Mocny)

Awers monety - 2/3 talara 1727 IGS "Żałobny" - cena srebrnej monety - Polska, August II MocnyRewers monety - 2/3 talara 1727 IGS "Żałobny" - cena srebrnej monety - Polska, August II Mocny

Zdjęcie: COINSNET Krzysztof Padzikowski

Specyfikacja

  • MetalSrebro
  • Waga17,22 g
  • Średnica34,8 mm

Opis

  • KrajPolska
  • OkresAugust II Mocny
  • Nominał2/3 talara
  • Rok1727
  • WładcaAugust II Mocny (Król Polski)
  • MennicaDrezno
  • CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading PCGS dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading NGC dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:1200 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 2/3 talara 1727 IGS "Żałobny" - cena srebrnej monety - Polska, August II Mocny
Ceny na aukcjach (55)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety polskiej 2/3 talara 1727 "Żałobny" ze znakiem IGS. Jest to srebrna moneta z okresu Augusta II Mocnego wybita w mennicy Drezno. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 300 z aukcji WÓJCICKI Polski Dom Aukcyjny której łączna cena osiągnęła 18 500 PLN. Licytacja odbyła się 4 marca 2023.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Polska 2/3 talara 1727 IGS "Żałobny" na aukcji Dom Aukcyjny Art Magnat - 29 października 2025
Polska 2/3 talara 1727 IGS "Żałobny" na aukcji Dom Aukcyjny Art Magnat - 29 października 2025
SprzedawcaDom Aukcyjny Art Magnat
Data29 października 2025
StanXF
Cena
Polska 2/3 talara 1727 IGS "Żałobny" na aukcji Künker - 24 lipca 2025
SprzedawcaKünker
Data24 lipca 2025
StanVF
Cena
436 $
Cena w walucie aukcji 370 EUR
Polska 2/3 talara 1727 IGS "Żałobny" na aukcji Wójcicki - 25 maja 2025
Polska 2/3 talara 1727 IGS "Żałobny" na aukcji Wójcicki - 25 maja 2025
SprzedawcaWójcicki
Data25 maja 2025
StanVF
Cena
587 $
Cena w walucie aukcji 2200 PLN
Polska 2/3 talara 1727 IGS "Żałobny" na aukcji Höhn - 24 maja 2025
SprzedawcaHöhn
Data24 maja 2025
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska 2/3 talara 1727 IGS "Żałobny" na aukcji Numimarket - 13 maja 2025
Polska 2/3 talara 1727 IGS "Żałobny" na aukcji Numimarket - 13 maja 2025
SprzedawcaNumimarket
Data13 maja 2025
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska 2/3 talara 1727 IGS "Żałobny" na aukcji Höhn - 16 listopada 2024
SprzedawcaHöhn
Data16 listopada 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska 2/3 talara 1727 IGS "Żałobny" na aukcji Höhn - 16 listopada 2024
SprzedawcaHöhn
Data16 listopada 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska 2/3 talara 1727 IGS "Żałobny" na aukcji Wójcicki - 5 października 2024
Polska 2/3 talara 1727 IGS "Żałobny" na aukcji Wójcicki - 5 października 2024
SprzedawcaWójcicki
Data5 października 2024
StanDETAILS NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska 2/3 talara 1727 IGS "Żałobny" na aukcji Niemczyk - 21 września 2024
Polska 2/3 talara 1727 IGS "Żałobny" na aukcji Niemczyk - 21 września 2024
SprzedawcaNiemczyk
Data21 września 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska 2/3 talara 1727 IGS "Żałobny" na aukcji Künker - 26 lipca 2024
SprzedawcaKünker
Data26 lipca 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska 2/3 talara 1727 IGS "Żałobny" na aukcji Höhn - 20 kwietnia 2024
SprzedawcaHöhn
Data20 kwietnia 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska 2/3 talara 1727 IGS "Żałobny" na aukcji WAG - 14 stycznia 2024
SprzedawcaWAG
Data14 stycznia 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska 2/3 talara 1727 IGS "Żałobny" na aukcji Wójcicki - 10 marca 2023
Polska 2/3 talara 1727 IGS "Żałobny" na aukcji Wójcicki - 10 marca 2023
SprzedawcaWójcicki
Data10 marca 2023
StanMS61 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska 2/3 talara 1727 IGS "Żałobny" na aukcji Künker - 20 czerwca 2022
SprzedawcaKünker
Data20 czerwca 2022
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska 2/3 talara 1727 IGS "Żałobny" na aukcji Höhn - 14 maja 2022
SprzedawcaHöhn
Data14 maja 2022
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska 2/3 talara 1727 IGS "Żałobny" na aukcji Teutoburger - 9 grudnia 2021
SprzedawcaTeutoburger
Data9 grudnia 2021
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska 2/3 talara 1727 IGS "Żałobny" na aukcji WAG - 11 lipca 2021
SprzedawcaWAG
Data11 lipca 2021
StanXF
Cena
Polska 2/3 talara 1727 IGS "Żałobny" na aukcji WAG - 14 lutego 2021
SprzedawcaWAG
Data14 lutego 2021
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska 2/3 talara 1727 IGS "Żałobny" na aukcji COINSNET - 24 maja 2020
Polska 2/3 talara 1727 IGS "Żałobny" na aukcji COINSNET - 24 maja 2020
SprzedawcaCOINSNET
Data24 maja 2020
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska 2/3 talara 1727 IGS "Żałobny" na aukcji Höhn - 23 maja 2020
SprzedawcaHöhn
Data23 maja 2020
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska 2/3 talara 1727 IGS "Żałobny" na aukcji COINSNET - 8 grudnia 2019
Polska 2/3 talara 1727 IGS "Żałobny" na aukcji COINSNET - 8 grudnia 2019
SprzedawcaCOINSNET
Data8 grudnia 2019
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Gdzie kupić?
Polska 2/3 talara 1727 IGS "Żałobny" na aukcji Stary Sklep - 15 lutego 2026
Polska 2/3 talara 1727 IGS "Żałobny" na aukcji Stary Sklep - 15 lutego 2026
Polska 2/3 talara 1727 IGS "Żałobny" na aukcji Stary Sklep - 15 lutego 2026
SprzedawcaStary Sklep
Data15 lutego 2026
StanAU53 NGC
Do aukcji

Ile kosztuje srebrna moneta 2/3 talara 1727 IGS "Żałobny" z okresu Augusta II Mocnego?

Według najnowszych danych na dzień 11 lutego 2026, średnia cena srebrnej monety 2/3 talara 1727 Augusta II Mocnego ze znakiem IGS "Żałobny" wynosi 1200 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 2/3 talara 1727 "Żałobny" z literami IGS?

Informacja o aktualnej wartości polskiej monety 2/3 talara 1727 z literami IGS "Żałobny" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 2/3 talara z datą 1727 i znakiem IGS "Żałobny"?

Aby sprzedać 2/3 talara 1727 IGS "Żałobny", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet PolskiKatalog monet Augusta II MocnegoMonety Polski w 1727 rokuWszystkie polskie monetypolskie srebrne monetypolskie monety o nominale 2/3 talaraAukcje numizmatyczne