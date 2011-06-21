flag
PolskaOkres:1506-2020 1506-2020

Talar 1727 IGS "Żałobny" (Polska, August II Mocny)

Awers monety - Talar 1727 IGS "Żałobny" - cena srebrnej monety - Polska, August II MocnyRewers monety - Talar 1727 IGS "Żałobny" - cena srebrnej monety - Polska, August II Mocny

Zdjęcie: NIEMCZYK - Dom Aukcyjny

Specyfikacja

  • MetalSrebro
  • Waga29,07 g
  • Średnica47 mm

Opis

  • KrajPolska
  • OkresAugust II Mocny
  • NominałTalar
  • Rok1727
  • WładcaAugust II Mocny (Król Polski)
  • MennicaDrezno
  • CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading PCGS dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading NGC dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:4500 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej Talar 1727 IGS "Żałobny" - cena srebrnej monety - Polska, August II Mocny
Ceny na aukcjach (36)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety polskiej Talar 1727 "Żałobny" ze znakiem IGS. Jest to srebrna moneta z okresu Augusta II Mocnego wybita w mennicy Drezno. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 2108 z aukcji Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG której łączna cena osiągnęła 9500 EUR. Licytacja odbyła się 21 czerwca 2011.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Polska Talar 1727 IGS "Żałobny" na aukcji Höhn - 24 maja 2025
SprzedawcaHöhn
Data24 maja 2025
StanXF
Cena
3411 $
Cena w walucie aukcji 3000 EUR
Polska Talar 1727 IGS "Żałobny" na aukcji Höhn - 20 kwietnia 2024
SprzedawcaHöhn
Data20 kwietnia 2024
StanXF
Cena
1920 $
Cena w walucie aukcji 1800 EUR
Polska Talar 1727 IGS "Żałobny" na aukcji Katz - 24 listopada 2023
SprzedawcaKatz
Data24 listopada 2023
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Talar 1727 IGS "Żałobny" na aukcji Wójcicki - 6 października 2022
Polska Talar 1727 IGS "Żałobny" na aukcji Wójcicki - 6 października 2022
SprzedawcaWójcicki
Data6 października 2022
StanMS60 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Talar 1727 IGS "Żałobny" na aukcji Künker - 20 czerwca 2022
SprzedawcaKünker
Data20 czerwca 2022
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Talar 1727 IGS "Żałobny" na aukcji Katz - 24 października 2021
SprzedawcaKatz
Data24 października 2021
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Talar 1727 IGS "Żałobny" na aukcji WAG - 14 lutego 2021
SprzedawcaWAG
Data14 lutego 2021
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Talar 1727 IGS "Żałobny" na aukcji Rhenumis - 27 listopada 2020
SprzedawcaRhenumis
Data27 listopada 2020
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Talar 1727 IGS "Żałobny" na aukcji Reinhard Fischer - 27 listopada 2020
SprzedawcaReinhard Fischer
Data27 listopada 2020
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Talar 1727 IGS "Żałobny" na aukcji Katz - 7 czerwca 2020
SprzedawcaKatz
Data7 czerwca 2020
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Talar 1727 IGS "Żałobny" na aukcji Künker - 30 stycznia 2020
SprzedawcaKünker
Data30 stycznia 2020
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Talar 1727 IGS "Żałobny" na aukcji Künker - 13 marca 2019
SprzedawcaKünker
Data13 marca 2019
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Talar 1727 IGS "Żałobny" na aukcji Künker - 11 października 2018
SprzedawcaKünker
Data11 października 2018
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Talar 1727 IGS "Żałobny" na aukcji Künker - 2 lutego 2017
SprzedawcaKünker
Data2 lutego 2017
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Talar 1727 IGS "Żałobny" na aukcji Künker - 28 września 2016
SprzedawcaKünker
Data28 września 2016
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Talar 1727 IGS "Żałobny" na aukcji Künker - 16 marca 2016
SprzedawcaKünker
Data16 marca 2016
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Talar 1727 IGS "Żałobny" na aukcji Künker - 4 lutego 2016
SprzedawcaKünker
Data4 lutego 2016
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Talar 1727 IGS "Żałobny" na aukcji Künker - 30 września 2015
SprzedawcaKünker
Data30 września 2015
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Talar 1727 IGS "Żałobny" na aukcji Höhn - 25 października 2014
SprzedawcaHöhn
Data25 października 2014
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Talar 1727 IGS "Żałobny" na aukcji WCN - 1 marca 2014
Polska Talar 1727 IGS "Żałobny" na aukcji WCN - 1 marca 2014
SprzedawcaWCN
Data1 marca 2014
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Talar 1727 IGS "Żałobny" na aukcji Künker - 13 marca 2013
SprzedawcaKünker
Data13 marca 2013
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje srebrna moneta talar 1727 IGS "Żałobny" z okresu Augusta II Mocnego?

Według najnowszych danych na dzień 11 lutego 2026, średnia cena srebrnej monety talar 1727 Augusta II Mocnego ze znakiem IGS "Żałobny" wynosi 4500 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie talar 1727 "Żałobny" z literami IGS?

Informacja o aktualnej wartości polskiej monety talar 1727 z literami IGS "Żałobny" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać talar z datą 1727 i znakiem IGS "Żałobny"?

Aby sprzedać talar 1727 IGS "Żałobny", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet PolskiKatalog monet Augusta II MocnegoMonety Polski w 1727 rokuWszystkie polskie monetypolskie srebrne monetypolskie monety o nominale TalarAukcje numizmatyczne