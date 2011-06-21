Talar 1727 IGS "Żałobny" (Polska, August II Mocny)
Zdjęcie: NIEMCZYK - Dom Aukcyjny
Specyfikacja
- MetalSrebro
- Waga29,07 g
- Średnica47 mm
Opis
- KrajPolska
- OkresAugust II Mocny
- NominałTalar
- Rok1727
- WładcaAugust II Mocny (Król Polski)
- MennicaDrezno
- CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Ceny na aukcjach
Sprawdź wartość monety polskiej Talar 1727 "Żałobny" ze znakiem IGS. Jest to srebrna moneta z okresu Augusta II Mocnego wybita w mennicy Drezno. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 2108 z aukcji Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG której łączna cena osiągnęła 9500 EUR. Licytacja odbyła się 21 czerwca 2011.
Ile kosztuje srebrna moneta talar 1727 IGS "Żałobny" z okresu Augusta II Mocnego?
Według najnowszych danych na dzień 11 lutego 2026, średnia cena srebrnej monety talar 1727 Augusta II Mocnego ze znakiem IGS "Żałobny" wynosi 4500 USD.
Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie talar 1727 "Żałobny" z literami IGS?
Informacja o aktualnej wartości polskiej monety talar 1727 z literami IGS "Żałobny" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.
Gdzie sprzedać talar z datą 1727 i znakiem IGS "Żałobny"?
Aby sprzedać talar 1727 IGS "Żałobny", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.