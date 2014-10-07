1/6 talara 1727 IGS "Żałobny" (Polska, August II Mocny)
Specyfikacja
- MetalSrebro
- Waga4,34 g
- Średnica25,5 mm
Opis
- KrajPolska
- OkresAugust II Mocny
- Nominał1/6 talara
- Rok1727
- WładcaAugust II Mocny (Król Polski)
- MennicaDrezno
- CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Ceny na aukcjach
Sprawdź wartość monety polskiej 1/6 talara 1727 "Żałobny" ze znakiem IGS. Jest to srebrna moneta z okresu Augusta II Mocnego wybita w mennicy Drezno. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 5048 z aukcji Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG której łączna cena osiągnęła 1450 EUR. Licytacja odbyła się 7 października 2014.
Ile kosztuje srebrna moneta 1/6 talara 1727 IGS "Żałobny" z okresu Augusta II Mocnego?
Według najnowszych danych na dzień 11 lutego 2026, średnia cena srebrnej monety 1/6 talara 1727 Augusta II Mocnego ze znakiem IGS "Żałobny" wynosi 490 USD.
Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1/6 talara 1727 "Żałobny" z literami IGS?
Informacja o aktualnej wartości polskiej monety 1/6 talara 1727 z literami IGS "Żałobny" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.
Gdzie sprzedać 1/6 talara z datą 1727 i znakiem IGS "Żałobny"?
Aby sprzedać 1/6 talara 1727 IGS "Żałobny", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.