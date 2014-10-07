flag
PolskaOkres:1506-2020 1506-2020

1/6 talara 1727 IGS "Żałobny" (Polska, August II Mocny)

Awers monety - 1/6 talara 1727 IGS "Żałobny" - cena srebrnej monety - Polska, August II MocnyRewers monety - 1/6 talara 1727 IGS "Żałobny" - cena srebrnej monety - Polska, August II Mocny

Zdjęcie: Salon Numizmatyczny Mateusz Wójcicki

Specyfikacja

  • MetalSrebro
  • Waga4,34 g
  • Średnica25,5 mm

Opis

  • KrajPolska
  • OkresAugust II Mocny
  • Nominał1/6 talara
  • Rok1727
  • WładcaAugust II Mocny (Król Polski)
  • MennicaDrezno
  • CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading PCGS dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading NGC dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:490 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1/6 talara 1727 IGS "Żałobny" - cena srebrnej monety - Polska, August II Mocny
Ceny na aukcjach (23)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety polskiej 1/6 talara 1727 "Żałobny" ze znakiem IGS. Jest to srebrna moneta z okresu Augusta II Mocnego wybita w mennicy Drezno. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 5048 z aukcji Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG której łączna cena osiągnęła 1450 EUR. Licytacja odbyła się 7 października 2014.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Polska 1/6 talara 1727 IGS "Żałobny" na aukcji Goldberg - 30 lipca 2025
SprzedawcaGoldberg
Data30 lipca 2025
StanMS62 PCGS
Cena
160 $
Cena w walucie aukcji 160 USD
Polska 1/6 talara 1727 IGS "Żałobny" na aukcji Wójcicki - 7 marca 2025
Polska 1/6 talara 1727 IGS "Żałobny" na aukcji Wójcicki - 7 marca 2025
SprzedawcaWójcicki
Data7 marca 2025
StanXF
Cena
1137 $
Cena w walucie aukcji 4400 PLN
Polska 1/6 talara 1727 IGS "Żałobny" na aukcji Höhn - 16 listopada 2024
SprzedawcaHöhn
Data16 listopada 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska 1/6 talara 1727 IGS "Żałobny" na aukcji Höhn - 11 listopada 2023
SprzedawcaHöhn
Data11 listopada 2023
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska 1/6 talara 1727 IGS "Żałobny" na aukcji Höhn - 14 maja 2022
SprzedawcaHöhn
Data14 maja 2022
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska 1/6 talara 1727 IGS "Żałobny" na aukcji Wormser Auktionshaus - 6 czerwca 2020
SprzedawcaWormser Auktionshaus
Data6 czerwca 2020
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska 1/6 talara 1727 IGS "Żałobny" na aukcji Höhn - 15 marca 2020
SprzedawcaHöhn
Data15 marca 2020
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska 1/6 talara 1727 IGS "Żałobny" na aukcji Wormser Auktionshaus - 5 marca 2020
SprzedawcaWormser Auktionshaus
Data5 marca 2020
StanVF
Cena
Polska 1/6 talara 1727 IGS "Żałobny" na aukcji Kroha - 19 października 2019
SprzedawcaKroha
Data19 października 2019
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska 1/6 talara 1727 IGS "Żałobny" na aukcji Höhn - 27 października 2018
SprzedawcaHöhn
Data27 października 2018
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska 1/6 talara 1727 IGS "Żałobny" na aukcji Stephen Album - 17 września 2016
SprzedawcaStephen Album
Data17 września 2016
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska 1/6 talara 1727 IGS "Żałobny" na aukcji Künker - 11 lutego 2016
SprzedawcaKünker
Data11 lutego 2016
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska 1/6 talara 1727 IGS "Żałobny" na aukcji Höhn - 24 października 2015
SprzedawcaHöhn
Data24 października 2015
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska 1/6 talara 1727 IGS "Żałobny" na aukcji Künker - 30 września 2015
SprzedawcaKünker
Data30 września 2015
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska 1/6 talara 1727 IGS "Żałobny" na aukcji Gärtner - 20 czerwca 2015
SprzedawcaGärtner
Data20 czerwca 2015
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska 1/6 talara 1727 IGS "Żałobny" na aukcji Künker - 12 marca 2015
SprzedawcaKünker
Data12 marca 2015
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska 1/6 talara 1727 IGS "Żałobny" na aukcji Gärtner - 25 lutego 2015
SprzedawcaGärtner
Data25 lutego 2015
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska 1/6 talara 1727 IGS "Żałobny" na aukcji Teutoburger - 6 grudnia 2014
SprzedawcaTeutoburger
Data6 grudnia 2014
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska 1/6 talara 1727 IGS "Żałobny" na aukcji Künker - 8 października 2014
SprzedawcaKünker
Data8 października 2014
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska 1/6 talara 1727 IGS "Żałobny" na aukcji Höhn - 3 maja 2014
SprzedawcaHöhn
Data3 maja 2014
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska 1/6 talara 1727 IGS "Żałobny" na aukcji Künker - 9 lutego 2012
SprzedawcaKünker
Data9 lutego 2012
StanXF
Cena

Ile kosztuje srebrna moneta 1/6 talara 1727 IGS "Żałobny" z okresu Augusta II Mocnego?

Według najnowszych danych na dzień 11 lutego 2026, średnia cena srebrnej monety 1/6 talara 1727 Augusta II Mocnego ze znakiem IGS "Żałobny" wynosi 490 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1/6 talara 1727 "Żałobny" z literami IGS?

Informacja o aktualnej wartości polskiej monety 1/6 talara 1727 z literami IGS "Żałobny" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1/6 talara z datą 1727 i znakiem IGS "Żałobny"?

Aby sprzedać 1/6 talara 1727 IGS "Żałobny", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet PolskiKatalog monet Augusta II MocnegoMonety Polski w 1727 rokuWszystkie polskie monetypolskie srebrne monetypolskie monety o nominale 1/6 talaraAukcje numizmatyczne