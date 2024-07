Dwudukat ND (1674-1696) (Polska, Jan III Sobieski)

Ceny na aukcjach

Sprawdź aktualną cenę monety polskiej Dwudukat ND (1674-1696) . Jest to złota moneta z okresu Jana III Sobieskiego wybita w mennicy bydgoskiej. Rekordowa cena należy do pozycji 106 z aukcji Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal której łączna cena osiągnęła 400 000 PLN. Licytacja odbyła się 14 maja 2011.

Stan UNC (2) XF (4) Stan (slab) DETAILS (1) Serwis PCGS (1) Inne filtry Monety ze zbiorów (1)