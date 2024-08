2 Dukaten ND (1674-1696) (Polen, Johann III Sobieski)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der polnischen Münze 2 Dukaten ND (1674-1696) . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Johann III Sobieski und wurde vom Münzamt in Bromberg geprägt. Der Rekordpreis gehört zu Los 106, welches bei Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal für 400.000 PLN verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 14. Mai 2011.

