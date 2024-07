20 franków 1862 BB "Typ 1861-1870". Strasbourg (Francja, Napoleon III)

Ceny na aukcjach

Sprawdź aktualną cenę monety francuskiej 20 franków 1862 ze znakiem BB. Strasbourg. Jest to złota moneta z okresu Napoleon III. Rekordowa cena należy do pozycji 1640 z aukcji Noble Numismatics Pty Ltd której łączna cena osiągnęła 1600 AUD. Licytacja odbyła się 23 marca 2021.

Stan UNC (12) AU (9) XF (13) VF (26) Stan (slab) MS64 (3) MS63 (2) MS62 (2) MS61 (1) AU55 (1) AU53 (1) AU50 (1) DETAILS (1) Serwis PCGS (6) NGC (5) ANACS (1)

Sprzedawca Wszystkie firmy

ALDE & OGN / Guillard (1)

Artemide Aste (1)

Auction World (2)

Aureo & Calicó (7)

Casa de Subastas de Madrid (1)

cgb.fr (1)

Coinhouse (1)

Creusy Numismatique (2)

Dom Aukcyjny Art Magnat (1)

Eurseree (2)

GINZA (2)

Heritage (8)

HERVERA (1)

HIRSCH (1)

ibercoin (1)

iNumis (1)

Istra Numizmatika d.o.o. (1)

Katz (2)

Kroha (1)

Künker (4)

La Galerie Numismatique (1)

Leu (1)

Lugdunum (2)

Marudhar (1)

Matos, Esteves & Pacheco (1)

Niemczyk (1)

Noble Numismatics Pty Ltd (1)

Nomisma (1)

Numision (1)

Numisma - Portugal (1)

Pegasus Auctions (1)

Schulman (1)

SINCONA (1)

Soler y Llach (2)

Teutoburger (2)

WAG (1)