Francja Okres: 1775-1940 1775-1940
Złote monety 20 franków Napoleon III - Francja
20 franków 1852
Rok Znak Opis Naklad UNC Sprzedaży Sprzedaży1852 A Paryż 10,493,758 0 502
20 franków 1853-1860
Rok Znak Opis Naklad UNC Sprzedaży Sprzedaży1853 A Paryż 5,729,471 0 1331854 A Paryż 23,485,957 1 2991855 A Paryż 16,595,397 0 1871855 BB Strasbourg 1,759,701 0 531855 D Lyon 363,017 0 741856 A Paryż 17,302,537 1 1981856 BB Strasbourg 1,125,030 0 321857 A Paryż 19,193,214 2 2481858 A Paryż 16,860,982 0 2591858 BB Strasbourg 2,016,653 0 431859 A Paryż 20,295,429 1 2991859 BB Strasbourg 5,870,646 0 801860 A Paryż 10,219,917 0 1751860 BB Strasbourg 5,726,718 1 106
20 franków 1861-1870
Rok Znak Opis Naklad UNC Sprzedaży Sprzedaży1861 A Paryż 2,607,054 0 1061861 BB Strasbourg 1,423,199 0 141862 A Paryż 4,825,915 0 1231862 BB Strasbourg 2,906,518 0 601863 A Paryż 3,920,226 0 641863 BB Strasbourg 3,752,567 2 791863 BB Strasbourg. Platinum - 0 101864 A Paryż 7,058,905 0 1581864 BB Strasbourg 3,323,192 0 891865 A Paryż 2,951,440 0 1331865 BB Strasbourg 3,088,418 0 871865 BB Strasbourg. Platinum - 0 111866 A Paryż 6,991,671 0 1381866 BB Strasbourg 6,978,507 1 1231867 A Paryż 2,923,024 0 891867 A Paryż. Platinum - 0 91867 BB Strasbourg 4,516,490 0 971868 A Paryż 9,281,061 0 2281868 BB Strasbourg 4,829,066 2 1121869 A Paryż 4,046,294 0 701869 BB Strasbourg 7,316,553 0 1611870 A Paryż 864,873 0 411870 BB Strasbourg 1,852,567 0 50
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