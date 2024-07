20 Franken 1862 BB "Typ 1861-1870". Straßburg (Frankreich, Napoleon III)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 20 Franken 1862 mit Markierung BB. Straßburg. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Straßburg geprägt. Der Rekordpreis gehört zu Los 1640, welches bei Noble Numismatics Pty Ltd für 1.600 AUD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 23. März 2021.

Erhaltung UNC (12) AU (9) XF (13) VF (26) Erhaltung (slab) MS64 (3) MS63 (2) MS62 (2) MS61 (1) AU55 (1) AU53 (1) AU50 (1) DETAILS (1) Service PCGS (6) NGC (5) ANACS (1)

