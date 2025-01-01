flag
FürstenbergPeríodo:1804-1804 1804-1804

Monedas de de Fürstenberg 1804

Monedas de plata

Anverso
Reverso
Tálero 1804 C.H.
Precio promedio3700 $
Ventas
039
Anverso
Reverso
20 Kreuzers 1804 W
Precio promedio800 $
Ventas
018
Anverso
Reverso
10 Kreuzers 1804 W
Precio promedio270 $
Ventas
144
Anverso
Reverso
6 Kreuzers 1804 W
Precio promedio400 $
Ventas
011
Anverso
Reverso
3 kreuzers 1804 W
Precio promedio330 $
Ventas
09

Monedas de cobre

Anverso
Reverso
1 Kreuzer 1804 W
Precio promedio200 $
Ventas
011
Categoría
Año
Buscar