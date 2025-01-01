Catálogo
Subastas
Tarifas
USD
USD
· Dólar estadounidense
EUR
· Euro
GBP
· Libra esterlina
CHF
· Franco suizo
PLN
· Esloti polaco
RUB
· Rublo ruso
English
Polski
Русский
Deutsch
Español
Iniciar sesión
Cuenta
Su cuenta
0 días
Facturas
Cerrar sesión
Buscar por foto
Cancelar
En subastas
En el catálogo
Fürstenberg
Período:
1804-1804
1804-1804
Carlos Joachim
1804-1804
Página principal
Catálogo
Fürstenberg
1804
Monedas de de Fürstenberg 1804
Seleccione una categoría
Todos
Todos
Plata
Cobre
Monedas de plata
Tálero 1804 C.H.
Precio promedio
3700 $
Ventas
0
39
20 Kreuzers 1804 W
Precio promedio
800 $
Ventas
0
18
10 Kreuzers 1804 W
Precio promedio
270 $
Ventas
1
44
6 Kreuzers 1804 W
Precio promedio
400 $
Ventas
0
11
3 kreuzers 1804 W
Precio promedio
330 $
Ventas
0
9
Monedas de cobre
1 Kreuzer 1804 W
Precio promedio
200 $
Ventas
0
11
Categoría
Año
Buscar