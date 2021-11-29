flag
1 Kreuzer 1804 W (Fürstenberg, Carlos Joachim)

Anverso 1 Kreuzer 1804 W - valor de la moneda - Fürstenberg, Carlos JoachimReverso 1 Kreuzer 1804 W - valor de la moneda - Fürstenberg, Carlos Joachim

Detalles técnicos

  • MetalCobre
  • Peso5,5 g
  • Diámetro23 mm
  • CantoCon patrón
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC39,600

Descripción

  • PaísFürstenberg
  • PeríodoCarlos Joachim
  • Valor nominal1 Kreuzer
  • Año1804
  • GobernanteCarlos Joachim (Príncipe de Fürstenberg)
  • Casa de monedaStuttgart
  • PropósitoCirculación
Precio promedio:200 USD
Precios de subastas (11)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda fürstenbergesa de 1 Kreuzer de 1804 con marca de ceca W. Esta moneda de cobre pertenece al tiempo de Carlos Joachim. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 839 vendido en la subasta Auktionen Münzhandlung Sonntag por EUR 450. La subasta tuvo lugar el 29 de noviembre de 2021.

Estado de conservación
Fürstenberg 1 Kreuzer 1804 W en subasta CNG - 3 de enero de 2024
VendedorCNG
Fecha3 de enero de 2024
ConservaciónAU
Precio
150 $
Precio en la divisa de la subasta 150 USD
Fürstenberg 1 Kreuzer 1804 W en subasta Sonntag - 7 de diciembre de 2023
VendedorSonntag
Fecha7 de diciembre de 2023
ConservaciónAU
Precio
108 $
Precio en la divisa de la subasta 100 EUR
Fürstenberg 1 Kreuzer 1804 W en subasta Leu - 21 de agosto de 2022
VendedorLeu
Fecha21 de agosto de 2022
ConservaciónXF
Precio
******
******
Fürstenberg 1 Kreuzer 1804 W en subasta Sonntag - 30 de noviembre de 2021
VendedorSonntag
Fecha30 de noviembre de 2021
ConservaciónXF
Precio
******
******
Fürstenberg 1 Kreuzer 1804 W en subasta Sonntag - 30 de noviembre de 2021
VendedorSonntag
Fecha30 de noviembre de 2021
ConservaciónXF
Precio
******
******
Fürstenberg 1 Kreuzer 1804 W en subasta Numismatica Ferrarese - 27 de diciembre de 2020
VendedorNumismatica Ferrarese
Fecha27 de diciembre de 2020
ConservaciónF
Precio
Fürstenberg 1 Kreuzer 1804 W en subasta HIRSCH - 22 de noviembre de 2020
VendedorHIRSCH
Fecha22 de noviembre de 2020
ConservaciónVF
Precio
******
******
Fürstenberg 1 Kreuzer 1804 W en subasta Sonntag - 27 de noviembre de 2018
VendedorSonntag
Fecha27 de noviembre de 2018
ConservaciónAU
Precio
******
******
Fürstenberg 1 Kreuzer 1804 W en subasta Sonntag - 27 de noviembre de 2018
VendedorSonntag
Fecha27 de noviembre de 2018
ConservaciónVF
Precio
******
******
Fürstenberg 1 Kreuzer 1804 W en subasta Westfälische - 14 de febrero de 2012
VendedorWestfälische
Fecha14 de febrero de 2012
ConservaciónAU
Precio
******
******
Fürstenberg 1 Kreuzer 1804 W en subasta Grün - 16 de noviembre de 2011
VendedorGrün
Fecha16 de noviembre de 2011
ConservaciónXF
Precio
******
******

¿Cuánto vale la moneda de cobrede de Carlos Joachim de 1 Kreuzer del 1804. W?

Según los últimos datos, a fecha de 21 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de 1 Kreuzer del 1804. W es de 200 USD. La moneda no está hecha de un metal precioso, por lo que si su estado de conservación es deficiente, su valor y liquidez pueden ser muy bajos.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 Kreuzer del 1804 con letras W?

La información sobre el precio actual de la moneda fürstenbergesa de 1 Kreuzer del 1804 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 Kreuzer del 1804. W?

Para vender 1 Kreuzer del 1804, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

