1 Kreuzer 1804 W (Fürstenberg, Carlos Joachim)
Foto hecha por: Leu Numismatik
Detalles técnicos
- MetalCobre
- Peso5,5 g
- Diámetro23 mm
- CantoCon patrón
- AlineaciónMedalla (↑↑)
- Tirada UNC39,600
Descripción
- PaísFürstenberg
- PeríodoCarlos Joachim
- Valor nominal1 Kreuzer
- Año1804
- GobernanteCarlos Joachim (Príncipe de Fürstenberg)
- Casa de monedaStuttgart
- PropósitoCirculación
Precios de subastas
Descubra el valor actual de la moneda fürstenbergesa de 1 Kreuzer de 1804 con marca de ceca W. Esta moneda de cobre pertenece al tiempo de Carlos Joachim. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 839 vendido en la subasta Auktionen Münzhandlung Sonntag por EUR 450. La subasta tuvo lugar el 29 de noviembre de 2021.
¿Cuánto vale la moneda de cobrede de Carlos Joachim de 1 Kreuzer del 1804. W?
Según los últimos datos, a fecha de 21 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de 1 Kreuzer del 1804. W es de 200 USD. La moneda no está hecha de un metal precioso, por lo que si su estado de conservación es deficiente, su valor y liquidez pueden ser muy bajos.
¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 Kreuzer del 1804 con letras W?
La información sobre el precio actual de la moneda fürstenbergesa de 1 Kreuzer del 1804 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.
¿Dónde vender la moneda de 1 Kreuzer del 1804. W?
Para vender 1 Kreuzer del 1804, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.