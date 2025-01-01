flag
FürstenbergPeríodo:1804-1804 1804-1804

Monedas de cobre 1 Kreuzer de Carlos Joachim - Fürstenberg

type-coin
1 Kreuzer 1804

AñoMarcaDescripciónAcuñación UNCVentasVentas
1804W39,600011
