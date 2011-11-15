3 kreuzers 1804 W (Fürstenberg, Carlos Joachim)
Foto hecha por: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Detalles técnicos
- MetalPlata (0,333)
- Peso1,21 g
- Plata pura (0,013 oz) 0,4029 g
- CantoCon patrón
- AlineaciónMedalla (↑↑)
- Tirada UNC11,644
Descripción
- PaísFürstenberg
- PeríodoCarlos Joachim
- Valor nominal3 kreuzers
- Año1804
- GobernanteCarlos Joachim (Príncipe de Fürstenberg)
- Casa de monedaStuttgart
- PropósitoCirculación
Precios de subastas
Descubra el valor actual de la moneda fürstenbergesa de 3 kreuzers de 1804 con marca de ceca W. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Carlos Joachim. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 537 vendido en la subasta Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün por EUR 650. La subasta tuvo lugar el 15 de noviembre de 2011.
¿Cuánto vale la moneda de platade de Carlos Joachim de 3 kreuzers del 1804. W?
Según los últimos datos, a fecha de 21 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de plata de 3 kreuzers del 1804. W es de 330 USD.
¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 3 kreuzers del 1804 con letras W?
La información sobre el precio actual de la moneda fürstenbergesa de 3 kreuzers del 1804 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.
¿Dónde vender la moneda de 3 kreuzers del 1804. W?
Para vender 3 kreuzers del 1804, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.