FürstenbergPeríodo:1804-1804 1804-1804

3 kreuzers 1804 W (Fürstenberg, Carlos Joachim)

Anverso 3 kreuzers 1804 W - valor de la moneda de plata - Fürstenberg, Carlos JoachimReverso 3 kreuzers 1804 W - valor de la moneda de plata - Fürstenberg, Carlos Joachim

Foto hecha por: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,333)
  • Peso1,21 g
  • Plata pura (0,013 oz) 0,4029 g
  • CantoCon patrón
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC11,644

Descripción

  • PaísFürstenberg
  • PeríodoCarlos Joachim
  • Valor nominal3 kreuzers
  • Año1804
  • GobernanteCarlos Joachim (Príncipe de Fürstenberg)
  • Casa de monedaStuttgart
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:330 USD
Gráfico de ventas en subastas 3 kreuzers 1804 W - valor de la moneda de plata - Fürstenberg, Carlos Joachim
Precios de subastas (9)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda fürstenbergesa de 3 kreuzers de 1804 con marca de ceca W. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Carlos Joachim. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 537 vendido en la subasta Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün por EUR 650. La subasta tuvo lugar el 15 de noviembre de 2011.

Estado de conservación
Fürstenberg 3 kreuzers 1804 W en subasta Sonntag - 7 de diciembre de 2023
VendedorSonntag
Fecha7 de diciembre de 2023
ConservaciónAU
Precio
226 $
Precio en la divisa de la subasta 210 EUR
Fürstenberg 3 kreuzers 1804 W en subasta Münzen & Medaillen - 20 de noviembre de 2020
VendedorMünzen & Medaillen
Fecha20 de noviembre de 2020
ConservaciónXF
Precio
142 $
Precio en la divisa de la subasta 120 EUR
Fürstenberg 3 kreuzers 1804 W en subasta Frühwald - 19 de septiembre de 2020
VendedorFrühwald
Fecha19 de septiembre de 2020
ConservaciónUNC
Precio
******
Fürstenberg 3 kreuzers 1804 W en subasta Sonntag - 27 de noviembre de 2018
VendedorSonntag
Fecha27 de noviembre de 2018
ConservaciónXF
Precio
******
Fürstenberg 3 kreuzers 1804 W en subasta Grün - 18 de noviembre de 2015
VendedorGrün
Fecha18 de noviembre de 2015
ConservaciónVF
Precio
******
Fürstenberg 3 kreuzers 1804 W en subasta Westfälische - 18 de septiembre de 2012
VendedorWestfälische
Fecha18 de septiembre de 2012
ConservaciónAU
Precio
******
Fürstenberg 3 kreuzers 1804 W en subasta Grün - 16 de noviembre de 2011
VendedorGrün
Fecha16 de noviembre de 2011
ConservaciónAU
Precio
******
Fürstenberg 3 kreuzers 1804 W en subasta Westfälische - 8 de febrero de 2011
VendedorWestfälische
Fecha8 de febrero de 2011
ConservaciónAU
Precio
******
Fürstenberg 3 kreuzers 1804 W en subasta Gorny & Mosch - 22 de octubre de 2010
VendedorGorny & Mosch
Fecha22 de octubre de 2010
ConservaciónUNC
Precio
******
¿Cuánto vale la moneda de platade de Carlos Joachim de 3 kreuzers del 1804. W?

Según los últimos datos, a fecha de 21 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de plata de 3 kreuzers del 1804. W es de 330 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 3 kreuzers del 1804 con letras W?

La información sobre el precio actual de la moneda fürstenbergesa de 3 kreuzers del 1804 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 3 kreuzers del 1804. W?

Para vender 3 kreuzers del 1804, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

