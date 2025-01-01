flag
FürstenbergPeríodo:1804-1804 1804-1804

Monedas de plata 3 kreuzers de Carlos Joachim - Fürstenberg

type-coin
3 kreuzers 1804

AñoMarcaDescripciónAcuñación UNCVentasVentas
1804W11,64409
