20 Kreuzers 1804 W (Fürstenberg, Carlos Joachim)

Según los últimos datos, a fecha de 21 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de plata de 20 Kreuzers del 1804. W es de 800 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 20 Kreuzers del 1804 con letras W?

La información sobre el precio actual de la moneda fürstenbergesa de 20 Kreuzers del 1804 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.