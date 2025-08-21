flag
FürstenbergPeríodo:1804-1804 1804-1804

20 Kreuzers 1804 W (Fürstenberg, Carlos Joachim)

Anverso 20 Kreuzers 1804 W - valor de la moneda de plata - Fürstenberg, Carlos JoachimReverso 20 Kreuzers 1804 W - valor de la moneda de plata - Fürstenberg, Carlos Joachim

Foto hecha por: Münzen & Medaillen GmbH

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,583)
  • Peso6,682 g
  • Plata pura (0,1252 oz) 3,8956 g
  • Diámetro28 mm
  • CantoCon patrón
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC3,010

Descripción

  • PaísFürstenberg
  • PeríodoCarlos Joachim
  • Valor nominal20 Kreuzers
  • Año1804
  • GobernanteCarlos Joachim (Príncipe de Fürstenberg)
  • Casa de monedaStuttgart
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:800 USD
Gráfico de ventas en subastas 20 Kreuzers 1804 W - valor de la moneda de plata - Fürstenberg, Carlos Joachim
Precios de subastas (18)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda fürstenbergesa de 20 Kreuzers de 1804 con marca de ceca W. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Carlos Joachim. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 1364 vendido en la subasta Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG por EUR 2600. La subasta tuvo lugar el 9 de febrero de 2016.

Estado de conservación
Fürstenberg 20 Kreuzers 1804 W en subasta HIRSCH - 13 de febrero de 2025
VendedorHIRSCH
Fecha13 de febrero de 2025
ConservaciónVF
Precio
Fürstenberg 20 Kreuzers 1804 W en subasta SINCONA - 15 de mayo de 2024
VendedorSINCONA
Fecha15 de mayo de 2024
ConservaciónXF
Precio
358 $
Precio en la divisa de la subasta 325 CHF
Fürstenberg 20 Kreuzers 1804 W en subasta HIRSCH - 8 de mayo de 2024
VendedorHIRSCH
Fecha8 de mayo de 2024
ConservaciónVF
Precio
Fürstenberg 20 Kreuzers 1804 W en subasta Möller - 16 de noviembre de 2023
VendedorMöller
Fecha16 de noviembre de 2023
ConservaciónXF
Precio
Fürstenberg 20 Kreuzers 1804 W en subasta Leu - 21 de agosto de 2022
VendedorLeu
Fecha21 de agosto de 2022
ConservaciónVF
Precio
396 $
Precio en la divisa de la subasta 380 CHF
Fürstenberg 20 Kreuzers 1804 W en subasta Sonntag - 31 de mayo de 2022
VendedorSonntag
Fecha31 de mayo de 2022
ConservaciónAU
Precio
Fürstenberg 20 Kreuzers 1804 W en subasta Münzen Gut-Lynt - 28 de marzo de 2021
VendedorMünzen Gut-Lynt
Fecha28 de marzo de 2021
ConservaciónVF
Precio
Fürstenberg 20 Kreuzers 1804 W en subasta Münzen & Medaillen - 20 de noviembre de 2020
VendedorMünzen & Medaillen
Fecha20 de noviembre de 2020
ConservaciónVF
Precio
Fürstenberg 20 Kreuzers 1804 W en subasta WAG - 16 de febrero de 2020
VendedorWAG
Fecha16 de febrero de 2020
ConservaciónXF
Precio
Fürstenberg 20 Kreuzers 1804 W en subasta Grün - 16 de mayo de 2018
VendedorGrün
Fecha16 de mayo de 2018
ConservaciónVF
Precio
Fürstenberg 20 Kreuzers 1804 W en subasta Grün - 15 de noviembre de 2017
VendedorGrün
Fecha15 de noviembre de 2017
ConservaciónXF
Precio
Fürstenberg 20 Kreuzers 1804 W en subasta Künker - 26 de septiembre de 2017
VendedorKünker
Fecha26 de septiembre de 2017
ConservaciónAU
Precio
Fürstenberg 20 Kreuzers 1804 W en subasta Künker - 11 de febrero de 2016
VendedorKünker
Fecha11 de febrero de 2016
ConservaciónXF
Precio
Fürstenberg 20 Kreuzers 1804 W en subasta Grün - 16 de noviembre de 2011
VendedorGrün
Fecha16 de noviembre de 2011
ConservaciónAU
Precio
Fürstenberg 20 Kreuzers 1804 W en subasta Gorny & Mosch - 22 de octubre de 2010
VendedorGorny & Mosch
Fecha22 de octubre de 2010
ConservaciónVF
Precio
Fürstenberg 20 Kreuzers 1804 W en subasta Gorny & Mosch - 11 de octubre de 2007
VendedorGorny & Mosch
Fecha11 de octubre de 2007
ConservaciónXF
Precio
Fürstenberg 20 Kreuzers 1804 W en subasta Heritage - 8 de enero de 2007
VendedorHeritage
Fecha8 de enero de 2007
ConservaciónXF
Precio
Fürstenberg 20 Kreuzers 1804 W en subasta Heritage - 15 de septiembre de 2006
VendedorHeritage
Fecha15 de septiembre de 2006
ConservaciónUNC
Precio
¿Cuánto vale la moneda de platade de Carlos Joachim de 20 Kreuzers del 1804. W?

Según los últimos datos, a fecha de 21 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de plata de 20 Kreuzers del 1804. W es de 800 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 20 Kreuzers del 1804 con letras W?

La información sobre el precio actual de la moneda fürstenbergesa de 20 Kreuzers del 1804 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 20 Kreuzers del 1804. W?

Para vender 20 Kreuzers del 1804, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

