Fürstenberg
Período:
1804-1804
1804-1804
Carlos Joachim
1804-1804
20 Kreuzers
Monedas de plata 20 Kreuzers de Carlos Joachim - Fürstenberg
20 Kreuzers 1804
Año
Marca
Descripción
Acuñación
UNC
Ventas
Ventas
1804
W
3,010
0
18
