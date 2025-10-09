flag
FürstenbergPeríodo:1804-1804 1804-1804

10 Kreuzers 1804 W (Fürstenberg, Carlos Joachim)

Anverso 10 Kreuzers 1804 W - valor de la moneda de plata - Fürstenberg, Carlos JoachimReverso 10 Kreuzers 1804 W - valor de la moneda de plata - Fürstenberg, Carlos Joachim

Foto hecha por: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,500)
  • Peso3,898 g
  • Plata pura (0,0627 oz) 1,949 g
  • Diámetro25 mm
  • CantoCon patrón
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC6,075

Descripción

  • PaísFürstenberg
  • PeríodoCarlos Joachim
  • Valor nominal10 Kreuzers
  • Año1804
  • GobernanteCarlos Joachim (Príncipe de Fürstenberg)
  • Casa de monedaStuttgart
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:270 USD
Gráfico de ventas en subastas 10 Kreuzers 1804 W - valor de la moneda de plata - Fürstenberg, Carlos Joachim
Precios de subastas (43)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda fürstenbergesa de 10 Kreuzers de 1804 con marca de ceca W. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Carlos Joachim. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 539 vendido en la subasta Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün por EUR 380. La subasta tuvo lugar el 15 de noviembre de 2011.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Fürstenberg 10 Kreuzers 1804 W en subasta Künker - 26 de julio de 2024
VendedorKünker
Fecha26 de julio de 2024
ConservaciónAU
Precio
380 $
Precio en la divisa de la subasta 350 EUR
Fürstenberg 10 Kreuzers 1804 W en subasta Heritage - 23 de junio de 2024
VendedorHeritage
Fecha23 de junio de 2024
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
301 $
Precio en la divisa de la subasta 301 USD
Fürstenberg 10 Kreuzers 1804 W en subasta Künker - 19 de junio de 2024
VendedorKünker
Fecha19 de junio de 2024
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Fürstenberg 10 Kreuzers 1804 W en subasta SINCONA - 15 de mayo de 2024
VendedorSINCONA
Fecha15 de mayo de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Fürstenberg 10 Kreuzers 1804 W en subasta Teutoburger - 27 de mayo de 2022
VendedorTeutoburger
Fecha27 de mayo de 2022
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Fürstenberg 10 Kreuzers 1804 W en subasta Grün - 12 de noviembre de 2021
VendedorGrün
Fecha12 de noviembre de 2021
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Fürstenberg 10 Kreuzers 1804 W en subasta Künker - 12 de octubre de 2021
VendedorKünker
Fecha12 de octubre de 2021
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Fürstenberg 10 Kreuzers 1804 W en subasta Münzen & Medaillen - 20 de noviembre de 2020
VendedorMünzen & Medaillen
Fecha20 de noviembre de 2020
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Fürstenberg 10 Kreuzers 1804 W en subasta Münzen & Medaillen - 20 de noviembre de 2020
VendedorMünzen & Medaillen
Fecha20 de noviembre de 2020
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Fürstenberg 10 Kreuzers 1804 W en subasta Rauch - 14 de diciembre de 2019
VendedorRauch
Fecha14 de diciembre de 2019
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Fürstenberg 10 Kreuzers 1804 W en subasta Hess Divo - 3 de diciembre de 2019
VendedorHess Divo
Fecha3 de diciembre de 2019
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Fürstenberg 10 Kreuzers 1804 W en subasta WAG - 6 de octubre de 2019
VendedorWAG
Fecha6 de octubre de 2019
ConservaciónAU
Precio
Fürstenberg 10 Kreuzers 1804 W en subasta WAG - 2 de diciembre de 2018
VendedorWAG
Fecha2 de diciembre de 2018
ConservaciónAU
Precio
Fürstenberg 10 Kreuzers 1804 W en subasta Sonntag - 27 de noviembre de 2018
VendedorSonntag
Fecha27 de noviembre de 2018
ConservaciónAU
Precio
Fürstenberg 10 Kreuzers 1804 W en subasta Grün - 16 de mayo de 2018
VendedorGrün
Fecha16 de mayo de 2018
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Fürstenberg 10 Kreuzers 1804 W en subasta WAG - 6 de mayo de 2018
VendedorWAG
Fecha6 de mayo de 2018
ConservaciónAU
Precio
Fürstenberg 10 Kreuzers 1804 W en subasta Grün - 15 de noviembre de 2017
VendedorGrün
Fecha15 de noviembre de 2017
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Fürstenberg 10 Kreuzers 1804 W en subasta WAG - 11 de junio de 2017
VendedorWAG
Fecha11 de junio de 2017
ConservaciónAU
Precio
Fürstenberg 10 Kreuzers 1804 W en subasta Kricheldorf - 21 de febrero de 2017
VendedorKricheldorf
Fecha21 de febrero de 2017
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Fürstenberg 10 Kreuzers 1804 W en subasta Sonntag - 1 de diciembre de 2015
VendedorSonntag
Fecha1 de diciembre de 2015
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Fürstenberg 10 Kreuzers 1804 W en subasta Stack's - 11 de noviembre de 2015
VendedorStack's
Fecha11 de noviembre de 2015
ConservaciónSin grado NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
¿Dónde comprar?
Fürstenberg 10 Kreuzers 1804 W en subasta Künker - 9 de octubre de 2025
VendedorKünker
Fecha9 de octubre de 2025
ConservaciónAU
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de platade de Carlos Joachim de 10 Kreuzers del 1804. W?

Según los últimos datos, a fecha de 21 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de plata de 10 Kreuzers del 1804. W es de 270 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 10 Kreuzers del 1804 con letras W?

La información sobre el precio actual de la moneda fürstenbergesa de 10 Kreuzers del 1804 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 10 Kreuzers del 1804. W?

Para vender 10 Kreuzers del 1804, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

