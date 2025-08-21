Tálero 1804 C.H. (Fürstenberg, Carlos Joachim)
Detalles técnicos
- MetalPlata (0,833)
- Peso28,063 g
- Plata pura (0,7516 oz) 23,3765 g
- Diámetro45 mm
- CantoCon patrón
- AlineaciónMedalla (↑↑)
- Tirada UNC388
Descripción
- PaísFürstenberg
- PeríodoCarlos Joachim
- Valor nominalTálero
- Año1804
- GobernanteCarlos Joachim (Príncipe de Fürstenberg)
- Casa de monedaStuttgart
- PropósitoCirculación
Precios de subastas
Descubra el valor actual de la moneda fürstenbergesa de Tálero de 1804 con marca de ceca C.H.. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Carlos Joachim. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 133 vendido en la subasta Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG por EUR 5500. La subasta tuvo lugar el 6 de febrero de 2014.
¿Cuánto vale la moneda de platade de Carlos Joachim de Tálero del 1804. C.H.?
Según los últimos datos, a fecha de 21 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de plata de Tálero del 1804. C.H. es de 3700 USD.
¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Tálero del 1804 con letras C.H.?
La información sobre el precio actual de la moneda fürstenbergesa de Tálero del 1804 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.
¿Dónde vender la moneda de Tálero del 1804. C.H.?
Para vender Tálero del 1804, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.