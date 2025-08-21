flag
FürstenbergPeríodo:1804-1804 1804-1804

Tálero 1804 C.H. (Fürstenberg, Carlos Joachim)

Anverso Tálero 1804 C.H. - valor de la moneda de plata - Fürstenberg, Carlos JoachimReverso Tálero 1804 C.H. - valor de la moneda de plata - Fürstenberg, Carlos Joachim

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,833)
  • Peso28,063 g
  • Plata pura (0,7516 oz) 23,3765 g
  • Diámetro45 mm
  • CantoCon patrón
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC388

Descripción

  • PaísFürstenberg
  • PeríodoCarlos Joachim
  • Valor nominalTálero
  • Año1804
  • GobernanteCarlos Joachim (Príncipe de Fürstenberg)
  • Casa de monedaStuttgart
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:3700 USD
Gráfico de ventas en subastas Tálero 1804 C.H. - valor de la moneda de plata - Fürstenberg, Carlos Joachim
Precios de subastas (39)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda fürstenbergesa de Tálero de 1804 con marca de ceca C.H.. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Carlos Joachim. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 133 vendido en la subasta Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG por EUR 5500. La subasta tuvo lugar el 6 de febrero de 2014.

Fürstenberg Tálero 1804 C.H. en subasta SINCONA - 28 de mayo de 2025
VendedorSINCONA
Fecha28 de mayo de 2025
ConservaciónAU
Precio
2720 $
Precio en la divisa de la subasta 2250 CHF
Fürstenberg Tálero 1804 C.H. en subasta Sonntag - 26 de mayo de 2025
VendedorSonntag
Fecha26 de mayo de 2025
ConservaciónVF
Precio
Fürstenberg Tálero 1804 C.H. en subasta HIRSCH - 13 de febrero de 2025
VendedorHIRSCH
Fecha13 de febrero de 2025
ConservaciónAU
Precio
2494 $
Precio en la divisa de la subasta 2400 EUR
Fürstenberg Tálero 1804 C.H. en subasta HIRSCH - 8 de mayo de 2024
VendedorHIRSCH
Fecha8 de mayo de 2024
ConservaciónAU
Precio
Fürstenberg Tálero 1804 C.H. en subasta Rauch - 9 de diciembre de 2022
VendedorRauch
Fecha9 de diciembre de 2022
ConservaciónXF
Precio
Fürstenberg Tálero 1804 C.H. en subasta Künker - 25 de marzo de 2022
VendedorKünker
Fecha25 de marzo de 2022
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Fürstenberg Tálero 1804 C.H. en subasta Künker - 26 de enero de 2022
VendedorKünker
Fecha26 de enero de 2022
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Fürstenberg Tálero 1804 C.H. en subasta Dorotheum - 26 de noviembre de 2021
VendedorDorotheum
Fecha26 de noviembre de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Fürstenberg Tálero 1804 C.H. en subasta Möller - 15 de noviembre de 2021
VendedorMöller
Fecha15 de noviembre de 2021
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Fürstenberg Tálero 1804 C.H. en subasta WAG - 14 de febrero de 2021
VendedorWAG
Fecha14 de febrero de 2021
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Fürstenberg Tálero 1804 C.H. en subasta Münzen & Medaillen - 20 de noviembre de 2020
VendedorMünzen & Medaillen
Fecha20 de noviembre de 2020
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Fürstenberg Tálero 1804 C.H. en subasta Grün - 11 de noviembre de 2020
VendedorGrün
Fecha11 de noviembre de 2020
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Fürstenberg Tálero 1804 C.H. en subasta WAG - 16 de febrero de 2020
VendedorWAG
Fecha16 de febrero de 2020
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Fürstenberg Tálero 1804 C.H. en subasta WAG - 16 de febrero de 2020
VendedorWAG
Fecha16 de febrero de 2020
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Fürstenberg Tálero 1804 C.H. en subasta Numismatica Genevensis - 18 de noviembre de 2019
VendedorNumismatica Genevensis
Fecha18 de noviembre de 2019
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Fürstenberg Tálero 1804 C.H. en subasta Grün - 12 de noviembre de 2019
VendedorGrün
Fecha12 de noviembre de 2019
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Fürstenberg Tálero 1804 C.H. en subasta Busso Peus - 17 de mayo de 2019
VendedorBusso Peus
Fecha17 de mayo de 2019
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Fürstenberg Tálero 1804 C.H. en subasta WAG - 7 de abril de 2019
VendedorWAG
Fecha7 de abril de 2019
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Fürstenberg Tálero 1804 C.H. en subasta Künker - 13 de marzo de 2019
VendedorKünker
Fecha13 de marzo de 2019
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Fürstenberg Tálero 1804 C.H. en subasta Reinhard Fischer - 15 de septiembre de 2017
VendedorReinhard Fischer
Fecha15 de septiembre de 2017
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Fürstenberg Tálero 1804 C.H. en subasta BAC - 30 de mayo de 2017
VendedorBAC
Fecha30 de mayo de 2017
ConservaciónXF
Precio

¿Cuánto vale la moneda de platade de Carlos Joachim de Tálero del 1804. C.H.?

Según los últimos datos, a fecha de 21 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de plata de Tálero del 1804. C.H. es de 3700 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Tálero del 1804 con letras C.H.?

La información sobre el precio actual de la moneda fürstenbergesa de Tálero del 1804 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Tálero del 1804. C.H.?

Para vender Tálero del 1804, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
