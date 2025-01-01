flag
FürstenbergPeríodo:1804-1804 1804-1804

Monedas de plata Tálero de Carlos Joachim - Fürstenberg

type-coin
type-coin

Tálero 1804

AñoMarcaDescripciónAcuñación UNCVentasVentas
1804C.H.388039
Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de FürstenbergCatálogo de monedas de Carlos JoachimTodas monedas fürstenbergasfürstenbergas monedas con valor nominal TáleroSubastas numismáticas