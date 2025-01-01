FráncfortPeríodo:1810-1812 1810-1812
Monedas de Fráncfort
FotoDescripciónMetalPrecio prom.UNCPrecio prom.PROOFVentas
Copper$40-02
Frankfurt, Karl Theodor von Dalberg
1 Heller 1810 BH
Copper$150-02
Frankfurt, Karl Theodor von Dalberg
1 Heller 1812 BH
Copper$50-02
Frankfurt, Karl Theodor von Dalberg
1 Heller 1812 BH
Copper$80-07
Frankfurt, Karl Theodor von Dalberg
1 Heller 1808 BH
Copper--00
Frankfurt, Karl Theodor von Dalberg
1 Heller 1810 BH
Silver$130-027
Frankfurt, Karl Theodor von Dalberg
Kreuzer 1808 BH
Silver$110-010
Frankfurt, Karl Theodor von Dalberg
Kreuzer 1809 BH
Silver$710-1183
Frankfurt, Karl Theodor von Dalberg
Thaler 1808 BH
Gold$2,100-0113
Frankfurt, Karl Theodor von Dalberg
Ducat 1809 BH
Silver$60-01
Frankfurt, Karl Theodor von Dalberg
Kreuzer 1810 BH
