FráncfortPeríodo:1810-1812 1810-1812

Monedas de Fráncfort

Monedas de Karl Theodor von Dalberg
coin1810-1812Karl Theodor von Dalberg

FotoDescripciónMetalPrecio prom.UNCPrecio prom.PROOFVentas
Coin photoCoin photo
Frankfurt, Karl Theodor von Dalberg
1 Heller 1810 BH
Copper$40-02Coin photoCoin photo
Frankfurt, Karl Theodor von Dalberg
1 Heller 1812 BH
Copper$150-02Coin photoCoin photo
Frankfurt, Karl Theodor von Dalberg
1 Heller 1812 BH
Copper$50-02Coin photoCoin photo
Frankfurt, Karl Theodor von Dalberg
1 Heller 1808 BH
Copper$80-07Coin photoCoin photo
Frankfurt, Karl Theodor von Dalberg
1 Heller 1810 BH
Copper--00Coin photoCoin photo
Frankfurt, Karl Theodor von Dalberg
Kreuzer 1808 BH
Silver$130-027Coin photoCoin photo
Frankfurt, Karl Theodor von Dalberg
Kreuzer 1809 BH
Silver$110-010Coin photoCoin photo
Frankfurt, Karl Theodor von Dalberg
Thaler 1808 BH
Silver$710-1183Coin photoCoin photo
Frankfurt, Karl Theodor von Dalberg
Ducat 1809 BH
Gold$2,100-0113Coin photoCoin photo
Frankfurt, Karl Theodor von Dalberg
Kreuzer 1810 BH
Silver$60-01
