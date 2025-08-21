flag
FráncfortPeríodo:1810-1812 1810-1812

1 Kreuzer 1808 BH (Fráncfort, Karl Theodor von Dalberg)

Anverso 1 Kreuzer 1808 BH - valor de la moneda de plata - Fráncfort, Karl Theodor von DalbergReverso 1 Kreuzer 1808 BH - valor de la moneda de plata - Fráncfort, Karl Theodor von Dalberg

Foto hecha por: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,167)
  • Peso0,835 g
  • Plata pura (0,0045 oz) 0,1394 g
  • CantoLiso
  • AlineaciónMedalla (↑↑)

Descripción

  • PaísFráncfort
  • PeríodoKarl Theodor von Dalberg
  • Valor nominal1 Kreuzer
  • Año1808
  • GobernanteKarl Theodor von Dalberg (Gran Duque de Fráncfort)
  • Casa de monedaFráncfort del Meno
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:130 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 Kreuzer 1808 BH - valor de la moneda de plata - Fráncfort, Karl Theodor von Dalberg
Precios de subastas (27)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda fráncfortesa de 1 Kreuzer de 1808 con marca de ceca BH. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Karl Theodor von Dalberg. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 2414 vendido en la subasta Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG por EUR 650. La subasta tuvo lugar el 10 de marzo de 2015.

Estado de conservación
Fráncfort 1 Kreuzer 1808 BH en subasta Künker - 26 de septiembre de 2023
VendedorKünker
Fecha26 de septiembre de 2023
ConservaciónAU
Precio
95 $
Precio en la divisa de la subasta 90 EUR
Fráncfort 1 Kreuzer 1808 BH en subasta Stare Monety - 3 de diciembre de 2021
Fráncfort 1 Kreuzer 1808 BH en subasta Stare Monety - 3 de diciembre de 2021
VendedorStare Monety
Fecha3 de diciembre de 2021
ConservaciónUNC
Precio
Fráncfort 1 Kreuzer 1808 BH en subasta Künker - 12 de octubre de 2021
VendedorKünker
Fecha12 de octubre de 2021
ConservaciónAU
Precio
87 $
Precio en la divisa de la subasta 75 EUR
Fráncfort 1 Kreuzer 1808 BH en subasta Künker - 12 de octubre de 2021
VendedorKünker
Fecha12 de octubre de 2021
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Fráncfort 1 Kreuzer 1808 BH en subasta Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 17 de septiembre de 2021
VendedorMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Fecha17 de septiembre de 2021
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Fráncfort 1 Kreuzer 1808 BH en subasta Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 12 de marzo de 2021
VendedorMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Fecha12 de marzo de 2021
ConservaciónVF
Precio
Fráncfort 1 Kreuzer 1808 BH en subasta Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 17 de septiembre de 2020
VendedorMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Fecha17 de septiembre de 2020
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Fráncfort 1 Kreuzer 1808 BH en subasta WAG - 10 de noviembre de 2019
VendedorWAG
Fecha10 de noviembre de 2019
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Fráncfort 1 Kreuzer 1808 BH en subasta Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 12 de septiembre de 2019
VendedorMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Fecha12 de septiembre de 2019
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Fráncfort 1 Kreuzer 1808 BH en subasta WAG - 7 de julio de 2019
VendedorWAG
Fecha7 de julio de 2019
ConservaciónXF
Precio
Fráncfort 1 Kreuzer 1808 BH en subasta WAG - 12 de mayo de 2019
VendedorWAG
Fecha12 de mayo de 2019
ConservaciónAU
Precio
Fráncfort 1 Kreuzer 1808 BH en subasta WAG - 12 de mayo de 2019
VendedorWAG
Fecha12 de mayo de 2019
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Fráncfort 1 Kreuzer 1808 BH en subasta WAG - 7 de abril de 2019
VendedorWAG
Fecha7 de abril de 2019
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Fráncfort 1 Kreuzer 1808 BH en subasta WAG - 13 de enero de 2019
VendedorWAG
Fecha13 de enero de 2019
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Fráncfort 1 Kreuzer 1808 BH en subasta Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 18 de octubre de 2018
VendedorMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Fecha18 de octubre de 2018
ConservaciónXF
Precio
Fráncfort 1 Kreuzer 1808 BH en subasta WAG - 7 de octubre de 2018
VendedorWAG
Fecha7 de octubre de 2018
ConservaciónXF
Precio
Fráncfort 1 Kreuzer 1808 BH en subasta Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 18 de mayo de 2018
VendedorMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Fecha18 de mayo de 2018
ConservaciónAU
Precio
Fráncfort 1 Kreuzer 1808 BH en subasta WAG - 11 de marzo de 2018
VendedorWAG
Fecha11 de marzo de 2018
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Fráncfort 1 Kreuzer 1808 BH en subasta Möller - 17 de noviembre de 2016
VendedorMöller
Fecha17 de noviembre de 2016
ConservaciónXF
Precio
Fráncfort 1 Kreuzer 1808 BH en subasta WAG - 6 de diciembre de 2015
VendedorWAG
Fecha6 de diciembre de 2015
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Fráncfort 1 Kreuzer 1808 BH en subasta Künker - 11 de marzo de 2015
VendedorKünker
Fecha11 de marzo de 2015
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de platade de Karl Theodor von Dalberg de 1 Kreuzer del 1808. BH?

Según los últimos datos, a fecha de 21 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de plata de 1 Kreuzer del 1808. BH es de 130 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 Kreuzer del 1808 con letras BH?

La información sobre el precio actual de la moneda fráncfortesa de 1 Kreuzer del 1808 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 Kreuzer del 1808. BH?

Para vender 1 Kreuzer del 1808, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de FráncfortCatálogo de monedas de Karl Theodor von DalbergMonedas de Fráncfort en 1808Todas monedas fráncfortasfráncfortas de plata monedas fráncfortas monedas con valor nominal 1 KreuzerSubastas numismáticas