Fráncfort
Período:
1810-1812
1810-1812
Karl Theodor von Dalberg
1810-1812
Página principal
Catálogo
Fráncfort
1808
Monedas de de Fráncfort 1808
Monedas de plata
Tálero 1808 BH
Precio promedio
710 $
Ventas
1
183
1 Kreuzer 1808 BH
Precio promedio
130 $
Ventas
0
27
Monedas de cobre
1 heller 1808 BH
Precio promedio
80 $
Ventas
0
7
