Tálero 1808 BH (Fráncfort, Karl Theodor von Dalberg)
Detalles técnicos
- MetalPlata (0,833)
- Peso28,063 g
- Plata pura (0,7516 oz) 23,3765 g
- CantoCon patrón
- AlineaciónMedalla (↑↑)
Descripción
- PaísFráncfort
- PeríodoKarl Theodor von Dalberg
- Valor nominalTálero
- Año1808
- GobernanteKarl Theodor von Dalberg (Gran Duque de Fráncfort)
- Casa de monedaFráncfort del Meno
- PropósitoCirculación
Precios de subastas
Descubra el valor actual de la moneda fráncfortesa de Tálero de 1808 con marca de ceca BH. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Karl Theodor von Dalberg. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 186 vendido en la subasta MDC Monaco por EUR 2500. La subasta tuvo lugar el 3 de junio de 2022.
¿Cuánto vale la moneda de platade de Karl Theodor von Dalberg de Tálero del 1808. BH?
Según los últimos datos, a fecha de 21 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de plata de Tálero del 1808. BH es de 710 USD.
¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Tálero del 1808 con letras BH?
La información sobre el precio actual de la moneda fráncfortesa de Tálero del 1808 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.
¿Dónde vender la moneda de Tálero del 1808. BH?
Para vender Tálero del 1808, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.