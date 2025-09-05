flag
FráncfortPeríodo:1810-1812 1810-1812

Tálero 1808 BH (Fráncfort, Karl Theodor von Dalberg)

Anverso Tálero 1808 BH - valor de la moneda de plata - Fráncfort, Karl Theodor von DalbergReverso Tálero 1808 BH - valor de la moneda de plata - Fráncfort, Karl Theodor von Dalberg

Foto hecha por: Fritz Rudolf Künker

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,833)
  • Peso28,063 g
  • Plata pura (0,7516 oz) 23,3765 g
  • CantoCon patrón
  • AlineaciónMedalla (↑↑)

Descripción

  • PaísFráncfort
  • PeríodoKarl Theodor von Dalberg
  • Valor nominalTálero
  • Año1808
  • GobernanteKarl Theodor von Dalberg (Gran Duque de Fráncfort)
  • Casa de monedaFráncfort del Meno
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:710 USD
Gráfico de ventas en subastas Tálero 1808 BH - valor de la moneda de plata - Fráncfort, Karl Theodor von Dalberg
Precios de subastas (182)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda fráncfortesa de Tálero de 1808 con marca de ceca BH. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Karl Theodor von Dalberg. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 186 vendido en la subasta MDC Monaco por EUR 2500. La subasta tuvo lugar el 3 de junio de 2022.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Fráncfort Tálero 1808 BH en subasta Künker - 24 de julio de 2025
VendedorKünker
Fecha24 de julio de 2025
ConservaciónXF
Precio
648 $
Precio en la divisa de la subasta 550 EUR
Fráncfort Tálero 1808 BH en subasta Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 10 de abril de 2025
VendedorMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Fecha10 de abril de 2025
ConservaciónAU
Precio
1205 $
Precio en la divisa de la subasta 1100 EUR
Fráncfort Tálero 1808 BH en subasta Künker - 21 de marzo de 2025
VendedorKünker
Fecha21 de marzo de 2025
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Fráncfort Tálero 1808 BH en subasta Emporium Hamburg - 12 de diciembre de 2024
VendedorEmporium Hamburg
Fecha12 de diciembre de 2024
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Fráncfort Tálero 1808 BH en subasta Rare Coins - 7 de diciembre de 2024
VendedorRare Coins
Fecha7 de diciembre de 2024
ConservaciónMS61 ННР
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Fráncfort Tálero 1808 BH en subasta Auctiones - 15 de septiembre de 2024
VendedorAuctiones
Fecha15 de septiembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Fráncfort Tálero 1808 BH en subasta Künker - 19 de junio de 2024
VendedorKünker
Fecha19 de junio de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Fráncfort Tálero 1808 BH en subasta Anticomondo - 24 de mayo de 2024
VendedorAnticomondo
Fecha24 de mayo de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Fráncfort Tálero 1808 BH en subasta Emporium Hamburg - 16 de mayo de 2024
VendedorEmporium Hamburg
Fecha16 de mayo de 2024
ConservaciónAU
Precio
Fráncfort Tálero 1808 BH en subasta Künker - 19 de marzo de 2024
VendedorKünker
Fecha19 de marzo de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Fráncfort Tálero 1808 BH en subasta Teutoburger - 8 de diciembre de 2023
VendedorTeutoburger
Fecha8 de diciembre de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Fráncfort Tálero 1808 BH en subasta Emporium Hamburg - 24 de noviembre de 2023
VendedorEmporium Hamburg
Fecha24 de noviembre de 2023
ConservaciónXF
Precio
Fráncfort Tálero 1808 BH en subasta Dorotheum - 17 de noviembre de 2023
VendedorDorotheum
Fecha17 de noviembre de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Fráncfort Tálero 1808 BH en subasta Künker - 29 de septiembre de 2023
VendedorKünker
Fecha29 de septiembre de 2023
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Fráncfort Tálero 1808 BH en subasta Künker - 26 de septiembre de 2023
VendedorKünker
Fecha26 de septiembre de 2023
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Fráncfort Tálero 1808 BH en subasta Stack's - 18 de mayo de 2023
Fráncfort Tálero 1808 BH en subasta Stack's - 18 de mayo de 2023
VendedorStack's
Fecha18 de mayo de 2023
ConservaciónSin grado PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Fráncfort Tálero 1808 BH en subasta Künker - 19 de abril de 2023
VendedorKünker
Fecha19 de abril de 2023
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Fráncfort Tálero 1808 BH en subasta Künker - 19 de abril de 2023
VendedorKünker
Fecha19 de abril de 2023
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Fráncfort Tálero 1808 BH en subasta Künker - 24 de marzo de 2023
VendedorKünker
Fecha24 de marzo de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Fráncfort Tálero 1808 BH en subasta Heritage - 9 de enero de 2023
VendedorHeritage
Fecha9 de enero de 2023
ConservaciónSin grado NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Fráncfort Tálero 1808 BH en subasta Busso Peus - 3 de noviembre de 2022
VendedorBusso Peus
Fecha3 de noviembre de 2022
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
¿Dónde comprar?
Fráncfort Tálero 1808 BH en subasta Stack's - 5 de septiembre de 2025
Fráncfort Tálero 1808 BH en subasta Stack's - 5 de septiembre de 2025
Fráncfort Tálero 1808 BH en subasta Stack's - 5 de septiembre de 2025
Fráncfort Tálero 1808 BH en subasta Stack's - 5 de septiembre de 2025
Fráncfort Tálero 1808 BH en subasta Stack's - 5 de septiembre de 2025
VendedorStack's
Fecha5 de septiembre de 2025
ConservaciónMS62 PCGS
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de platade de Karl Theodor von Dalberg de Tálero del 1808. BH?

Según los últimos datos, a fecha de 21 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de plata de Tálero del 1808. BH es de 710 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Tálero del 1808 con letras BH?

La información sobre el precio actual de la moneda fráncfortesa de Tálero del 1808 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Tálero del 1808. BH?

Para vender Tálero del 1808, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de FráncfortCatálogo de monedas de Karl Theodor von DalbergMonedas de Fráncfort en 1808Todas monedas fráncfortasfráncfortas de plata monedas fráncfortas monedas con valor nominal TáleroSubastas numismáticas