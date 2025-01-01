flag
FráncfortPeríodo:1810-1812 1810-1812

Monedas de plata Tálero de Karl Theodor von Dalberg - Fráncfort

type-coin
type-coin

Tálero 1808

AñoMarcaDescripciónVentasVentas
1808BH1183
Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de FráncfortCatálogo de monedas de Karl Theodor von DalbergTodas monedas fráncfortasfráncfortas monedas con valor nominal TáleroSubastas numismáticas