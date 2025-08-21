Ducado 1809 BH (Fráncfort, Karl Theodor von Dalberg)
Detalles técnicos
- MetalOro (0,986)
- Peso3,49 g
- Oro puro (0,1106 oz) 3,4411 g
- CantoEstriado
- AlineaciónMedalla (↑↑)
Descripción
- PaísFráncfort
- PeríodoKarl Theodor von Dalberg
- Valor nominalDucado
- Año1809
- GobernanteKarl Theodor von Dalberg (Gran Duque de Fráncfort)
- Casa de monedaFráncfort del Meno
- PropósitoCirculación
Precios de subastas
Descubra el valor actual de la moneda fráncfortesa de Ducado de 1809 con marca de ceca BH. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Karl Theodor von Dalberg. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 2152 vendido en la subasta Teutoburger Münzauktion GmbH por EUR 3900. La subasta tuvo lugar el 5 de septiembre de 2014.
¿Cuánto vale la moneda de orode de Karl Theodor von Dalberg de Ducado del 1809. BH?
Según los últimos datos, a fecha de 21 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Ducado del 1809. BH es de 2100 USD. La moneda contiene 3,4411 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 374,87 USD.
¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Ducado del 1809 con letras BH?
La información sobre el precio actual de la moneda fráncfortesa de Ducado del 1809 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.
¿Dónde vender la moneda de Ducado del 1809. BH?
Para vender Ducado del 1809, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.