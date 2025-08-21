Ducado 1809 BH (Fráncfort, Karl Theodor von Dalberg)

flag
Detalles técnicos

  • MetalOro (0,986)
  • Peso3,49 g
  • Oro puro (0,1106 oz) 3,4411 g
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)

Descripción

  • PaísFráncfort
  • PeríodoKarl Theodor von Dalberg
  • Valor nominalDucado
  • Año1809
  • GobernanteKarl Theodor von Dalberg (Gran Duque de Fráncfort)
  • Casa de monedaFráncfort del Meno
  • PropósitoCirculación
Descubra el valor actual de la moneda fráncfortesa de Ducado de 1809 con marca de ceca BH. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Karl Theodor von Dalberg. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 2152 vendido en la subasta Teutoburger Münzauktion GmbH por EUR 3900. La subasta tuvo lugar el 5 de septiembre de 2014.

Fráncfort Ducado 1809 BH en subasta Constantin Coins - 23 de mayo de 2025
VendedorConstantin Coins
Fecha23 de mayo de 2025
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
Fráncfort Ducado 1809 BH en subasta Auction World - 20 de abril de 2025
VendedorAuction World
Fecha20 de abril de 2025
ConservaciónSin grado PCGS
Precio
1826 $
Precio en la divisa de la subasta 260000 JPY
Fráncfort Ducado 1809 BH en subasta Künker - 21 de marzo de 2025
VendedorKünker
Fecha21 de marzo de 2025
ConservaciónXF
Precio
2063 $
Precio en la divisa de la subasta 1900 EUR
Fráncfort Ducado 1809 BH en subasta Auction World - 26 de enero de 2025
VendedorAuction World
Fecha26 de enero de 2025
ConservaciónMS61 NGC
Precio
Fráncfort Ducado 1809 BH en subasta Busso Peus - 6 de noviembre de 2024
VendedorBusso Peus
Fecha6 de noviembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
Fráncfort Ducado 1809 BH en subasta Auction World - 20 de octubre de 2024
VendedorAuction World
Fecha20 de octubre de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
Fráncfort Ducado 1809 BH en subasta Künker - 21 de junio de 2024
VendedorKünker
Fecha21 de junio de 2024
ConservaciónXF
Precio
Fráncfort Ducado 1809 BH en subasta WAG - 16 de junio de 2024
VendedorWAG
Fecha16 de junio de 2024
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
Fráncfort Ducado 1809 BH en subasta WAG - 14 de abril de 2024
VendedorWAG
Fecha14 de abril de 2024
ConservaciónAU
Precio
Fráncfort Ducado 1809 BH en subasta Jean ELSEN - 23 de marzo de 2024
Fráncfort Ducado 1809 BH en subasta Jean ELSEN - 23 de marzo de 2024
VendedorJean ELSEN
Fecha23 de marzo de 2024
ConservaciónXF
Precio
Fráncfort Ducado 1809 BH en subasta Künker - 19 de marzo de 2024
VendedorKünker
Fecha19 de marzo de 2024
ConservaciónUNC
Precio
Fráncfort Ducado 1809 BH en subasta Gorny & Mosch - 5 de marzo de 2024
VendedorGorny & Mosch
Fecha5 de marzo de 2024
ConservaciónMS61 NGC
Precio
Fráncfort Ducado 1809 BH en subasta Künker - 26 de septiembre de 2023
VendedorKünker
Fecha26 de septiembre de 2023
ConservaciónAU
Precio
Fráncfort Ducado 1809 BH en subasta CNG - 20 de septiembre de 2023
VendedorCNG
Fecha20 de septiembre de 2023
ConservaciónAU
Precio
Fráncfort Ducado 1809 BH en subasta Künker - 24 de junio de 2023
VendedorKünker
Fecha24 de junio de 2023
ConservaciónXF
Precio
Fráncfort Ducado 1809 BH en subasta Künker - 22 de junio de 2023
VendedorKünker
Fecha22 de junio de 2023
ConservaciónXF
Precio
Fráncfort Ducado 1809 BH en subasta Schulman - 6 de abril de 2023
VendedorSchulman
Fecha6 de abril de 2023
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
Fráncfort Ducado 1809 BH en subasta Poznański Dom Aukcyjny - 25 de marzo de 2023
Fráncfort Ducado 1809 BH en subasta Poznański Dom Aukcyjny - 25 de marzo de 2023
VendedorPoznański Dom Aukcyjny
Fecha25 de marzo de 2023
ConservaciónAU
Precio
Fráncfort Ducado 1809 BH en subasta Künker - 24 de marzo de 2023
VendedorKünker
Fecha24 de marzo de 2023
ConservaciónVF
Precio
Fráncfort Ducado 1809 BH en subasta Künker - 24 de marzo de 2023
VendedorKünker
Fecha24 de marzo de 2023
ConservaciónXF
Precio
Fráncfort Ducado 1809 BH en subasta Künker - 24 de marzo de 2023
VendedorKünker
Fecha24 de marzo de 2023
ConservaciónAU
Precio
¿Cuánto vale la moneda de orode de Karl Theodor von Dalberg de Ducado del 1809. BH?

Según los últimos datos, a fecha de 21 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Ducado del 1809. BH es de 2100 USD. La moneda contiene 3,4411 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 374,87 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Ducado del 1809 con letras BH?

La información sobre el precio actual de la moneda fráncfortesa de Ducado del 1809 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Ducado del 1809. BH?

Para vender Ducado del 1809, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

