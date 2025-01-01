Catálogo
Subastas
Tarifas
USD
USD
· Dólar estadounidense
EUR
· Euro
GBP
· Libra esterlina
CHF
· Franco suizo
PLN
· Esloti polaco
RUB
· Rublo ruso
English
Polski
Русский
Deutsch
Español
Iniciar sesión
Cuenta
Su cuenta
0 días
Facturas
Cerrar sesión
Buscar por foto
Cancelar
En subastas
En el catálogo
Fráncfort
Período:
1810-1812
1810-1812
Karl Theodor von Dalberg
1810-1812
Página principal
Catálogo
Valoración de monedas fráncfortas
Karl Theodor von Dalberg
Ducado
Monedas de oro Ducado de Karl Theodor von Dalberg - Fráncfort
Ducado 1809
Año
Marca
Descripción
Ventas
Ventas
1809
BH
0
113
Secciones populares
Catálogo de monedas del mundo
Catálogo de monedas de Fráncfort
Catálogo de monedas de Karl Theodor von Dalberg
Todas monedas fráncfortas
fráncfortas monedas con valor nominal Ducado
Subastas numismáticas