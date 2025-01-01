flag
FráncfortPeríodo:1810-1812 1810-1812

Monedas de de Fráncfort 1809

Monedas de oro

Anverso
Reverso
Ducado 1809 BH
Precio promedio2100 $
Ventas
0113

Monedas de plata

Anverso
Reverso
1 Kreuzer 1809 BH
Precio promedio110 $
Ventas
010
Categoría
Año
