Catálogo
Subastas
Tarifas
USD
USD
· Dólar estadounidense
EUR
· Euro
GBP
· Libra esterlina
CHF
· Franco suizo
PLN
· Esloti polaco
RUB
· Rublo ruso
English
Polski
Русский
Deutsch
Español
Iniciar sesión
Cuenta
Su cuenta
0 días
Facturas
Cerrar sesión
Buscar por foto
Cancelar
En subastas
En el catálogo
Fráncfort
Período:
1810-1812
1810-1812
Karl Theodor von Dalberg
1810-1812
Página principal
Catálogo
Fráncfort
1809
Monedas de de Fráncfort 1809
Seleccione una categoría
Todos
Todos
Oro
Plata
Monedas de oro
Ducado 1809 BH
Precio promedio
2100 $
Ventas
0
113
Monedas de plata
1 Kreuzer 1809 BH
Precio promedio
110 $
Ventas
0
10
Categoría
Año
Buscar