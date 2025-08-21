1 Kreuzer 1809 BH (Fráncfort, Karl Theodor von Dalberg)
Detalles técnicos
- MetalPlata (0,167)
- Peso0,835 g
- Plata pura (0,0045 oz) 0,1394 g
- CantoLiso
- AlineaciónMedalla (↑↑)
Descripción
- PaísFráncfort
- PeríodoKarl Theodor von Dalberg
- Valor nominal1 Kreuzer
- Año1809
- GobernanteKarl Theodor von Dalberg (Gran Duque de Fráncfort)
- Casa de monedaFráncfort del Meno
- PropósitoCirculación
Precios de subastas
Descubra el valor actual de la moneda fráncfortesa de 1 Kreuzer de 1809 con marca de ceca BH. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Karl Theodor von Dalberg. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 1431 vendido en la subasta Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG por EUR 125. La subasta tuvo lugar el 1 de febrero de 2022.
¿Cuánto vale la moneda de platade de Karl Theodor von Dalberg de 1 Kreuzer del 1809. BH?
Según los últimos datos, a fecha de 21 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de plata de 1 Kreuzer del 1809. BH es de 110 USD.
¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 Kreuzer del 1809 con letras BH?
La información sobre el precio actual de la moneda fráncfortesa de 1 Kreuzer del 1809 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.
¿Dónde vender la moneda de 1 Kreuzer del 1809. BH?
Para vender 1 Kreuzer del 1809, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.