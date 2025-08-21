flag
FráncfortPeríodo:1810-1812 1810-1812

1 Kreuzer 1809 BH (Fráncfort, Karl Theodor von Dalberg)

Anverso 1 Kreuzer 1809 BH - valor de la moneda de plata - Fráncfort, Karl Theodor von DalbergReverso 1 Kreuzer 1809 BH - valor de la moneda de plata - Fráncfort, Karl Theodor von Dalberg

Foto hecha por: Fritz Rudolf Künker

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,167)
  • Peso0,835 g
  • Plata pura (0,0045 oz) 0,1394 g
  • CantoLiso
  • AlineaciónMedalla (↑↑)

Descripción

  • PaísFráncfort
  • PeríodoKarl Theodor von Dalberg
  • Valor nominal1 Kreuzer
  • Año1809
  • GobernanteKarl Theodor von Dalberg (Gran Duque de Fráncfort)
  • Casa de monedaFráncfort del Meno
  • PropósitoCirculación
Precio promedio:110 USD
Precios de subastas (10)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda fráncfortesa de 1 Kreuzer de 1809 con marca de ceca BH. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Karl Theodor von Dalberg. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 1431 vendido en la subasta Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG por EUR 125. La subasta tuvo lugar el 1 de febrero de 2022.

Estado de conservación
Fráncfort 1 Kreuzer 1809 BH en subasta Künker - 2 de febrero de 2022
VendedorKünker
Fecha2 de febrero de 2022
ConservaciónAU
Precio
141 $
Precio en la divisa de la subasta 125 EUR
Fráncfort 1 Kreuzer 1809 BH en subasta Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 21 de marzo de 2019
VendedorMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Fecha21 de marzo de 2019
ConservaciónXF
Precio
Fráncfort 1 Kreuzer 1809 BH en subasta Emporium Hamburg - 26 de octubre de 2018
VendedorEmporium Hamburg
Fecha26 de octubre de 2018
ConservaciónVF
Precio
Fráncfort 1 Kreuzer 1809 BH en subasta Grün - 15 de noviembre de 2017
VendedorGrün
Fecha15 de noviembre de 2017
ConservaciónXF
Precio
106 $
Precio en la divisa de la subasta 90 EUR
Fráncfort 1 Kreuzer 1809 BH en subasta Möller - 17 de noviembre de 2016
VendedorMöller
Fecha17 de noviembre de 2016
ConservaciónAU
Precio
Fráncfort 1 Kreuzer 1809 BH en subasta WAG - 6 de diciembre de 2015
VendedorWAG
Fecha6 de diciembre de 2015
ConservaciónAU
Precio
Fráncfort 1 Kreuzer 1809 BH en subasta Westfälische - 18 de septiembre de 2013
VendedorWestfälische
Fecha18 de septiembre de 2013
ConservaciónUNC
Precio
Fráncfort 1 Kreuzer 1809 BH en subasta Grün - 18 de mayo de 2013
VendedorGrün
Fecha18 de mayo de 2013
ConservaciónAU
Precio
Fráncfort 1 Kreuzer 1809 BH en subasta Busso Peus - 3 de noviembre de 2011
VendedorBusso Peus
Fecha3 de noviembre de 2011
ConservaciónXF
Precio
Fráncfort 1 Kreuzer 1809 BH en subasta Künker - 24 de septiembre de 2003
VendedorKünker
Fecha24 de septiembre de 2003
ConservaciónAU
Precio
¿Cuánto vale la moneda de platade de Karl Theodor von Dalberg de 1 Kreuzer del 1809. BH?

Según los últimos datos, a fecha de 21 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de plata de 1 Kreuzer del 1809. BH es de 110 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 Kreuzer del 1809 con letras BH?

La información sobre el precio actual de la moneda fráncfortesa de 1 Kreuzer del 1809 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 Kreuzer del 1809. BH?

Para vender 1 Kreuzer del 1809, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

