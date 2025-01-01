flag
FráncfortPeríodo:1810-1812 1810-1812

1 heller 1810 BH "Tipo 1810-1812" (Fráncfort, Karl Theodor von Dalberg)

Detalles técnicos

  • MetalCobre
  • Peso1,3 - 1,42 g
  • CantoLiso
  • AlineaciónMedalla (↑↑)

Descripción

  • PaísFráncfort
  • PeríodoKarl Theodor von Dalberg
  • Valor nominal1 heller
  • Año1810
  • GobernanteKarl Theodor von Dalberg (Gran Duque de Fráncfort)
  • Casa de monedaFráncfort del Meno
  • PropósitoCirculación
