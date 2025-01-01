FráncfortPeríodo:1810-1812 1810-1812
1 heller 1810 BH "Tipo 1810-1812" (Fráncfort, Karl Theodor von Dalberg)
Precios de subastas (0)
Precios de subastas
Lo sentimos, no hay datos de ventas para esta moneda
¿Dónde vender la moneda de 1 heller del 1810. BH?
Para vender 1 heller del 1810, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.
