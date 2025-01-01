Catálogo
Período:
1810-1812
1810-1812
Karl Theodor von Dalberg
1810-1812
Karl Theodor von Dalberg
1 heller
Monedas de cobre 1 heller de Karl Theodor von Dalberg - Fráncfort
1 heller 1810-1812
Año
Marca
Descripción
Ventas
Ventas
1810
BH
0
0
1812
BH
0
2
1 heller 1808-1812
Año
Marca
Descripción
Acuñación
UNC
Ventas
Ventas
1808
BH
32,832
0
7
1810
BH
-
0
2
1812
BH
-
0
2
