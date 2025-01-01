flag
FráncfortPeríodo:1810-1812 1810-1812

Monedas de cobre 1 heller de Karl Theodor von Dalberg - Fráncfort

type-coin
type-coin

1 heller 1810-1812

AñoMarcaDescripciónVentasVentas
1810BH001812BH02
type-coin
type-coin

1 heller 1808-1812

AñoMarcaDescripciónAcuñación UNCVentasVentas
1808BH32,832071810BH-021812BH-02
