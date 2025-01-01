flag
FráncfortPeríodo:1810-1812 1810-1812

Monedas de de Fráncfort 1810

Monedas de plata

Anverso
Reverso
1 Kreuzer 1810 BH
Precio promedio60 $
Ventas
01

Monedas de cobre

Anverso
Reverso
1 heller 1810 BH
Precio promedio
Ventas
00
Anverso
Reverso
1 heller 1810 BH
Precio promedio40 $
Ventas
02
