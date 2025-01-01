flag
AustraliaPeríodo:1837-1936 1837-1936

Monedas de de Australia 1908

Monedas de oro

Anverso
Reverso
Soberano 1908 S
Precio promedio650 $
Ventas
035
Anverso
Reverso
Soberano 1908 M
Precio promedio580 $
Ventas
1113
Anverso
Reverso
Soberano 1908 P
Precio promedio710 $
Ventas
0182
Anverso
Reverso
1/2 soberano 1908 S
Precio promedio410 $
Ventas
132
Anverso
Reverso
1/2 soberano 1908 M
Precio promedio450 $
Ventas
021
Anverso
Reverso
1/2 soberano 1908 P
Precio promedio1400 $
Ventas
014
Categoría
Año
Buscar