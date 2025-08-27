flag
1/2 soberano 1908 M (Australia, Eduardo VII)

Anverso 1/2 soberano 1908 M - valor de la moneda de oro - Australia, Eduardo VIIReverso 1/2 soberano 1908 M - valor de la moneda de oro - Australia, Eduardo VII

Foto hecha por: Sovereign Rarities Ltd

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso3,994 g
  • Oro puro (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Diámetro19,3 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC405,034

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoEduardo VII
  • Valor nominal1/2 soberano
  • Año1908
  • GobernanteEduardo VII
  • Casa de monedaMelbourne
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:450 USD
Gráfico de ventas en subastas 1/2 soberano 1908 M - valor de la moneda de oro - Australia, Eduardo VII
Precios de subastas (21)Variedades (3)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de 1/2 soberano de 1908 con marca de ceca M. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Eduardo VII. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 23326 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 2530. La subasta tuvo lugar el 2 de enero de 2012.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Australia 1/2 soberano 1908 M en subasta Sovereign Rarities - 13 de marzo de 2025
VendedorSovereign Rarities
Fecha13 de marzo de 2025
ConservaciónAU55 NGC
Precio
Australia 1/2 soberano 1908 M en subasta Stack's - 21 de agosto de 2024
Australia 1/2 soberano 1908 M en subasta Stack's - 21 de agosto de 2024
VendedorStack's
Fecha21 de agosto de 2024
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
240 $
Precio en la divisa de la subasta 240 USD
Australia 1/2 soberano 1908 M en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
336 $
Precio en la divisa de la subasta 336 USD
Australia 1/2 soberano 1908 M en subasta Busso Peus - 28 de abril de 2023
VendedorBusso Peus
Fecha28 de abril de 2023
ConservaciónXF
Precio


Australia 1/2 soberano 1908 M en subasta Sovereign Rarities - 28 de junio de 2022
VendedorSovereign Rarities
Fecha28 de junio de 2022
ConservaciónXF
Precio


Australia 1/2 soberano 1908 M en subasta Coin Cabinet - 26 de septiembre de 2021
VendedorCoin Cabinet
Fecha26 de septiembre de 2021
ConservaciónXF
Precio


Australia 1/2 soberano 1908 M en subasta Coin Cabinet - 19 de septiembre de 2021
VendedorCoin Cabinet
Fecha19 de septiembre de 2021
ConservaciónXF
Precio


Australia 1/2 soberano 1908 M en subasta Coin Cabinet - 16 de julio de 2021
VendedorCoin Cabinet
Fecha16 de julio de 2021
ConservaciónVF
Precio


Australia 1/2 soberano 1908 M en subasta Stephen Album - 25 de enero de 2021
VendedorStephen Album
Fecha25 de enero de 2021
ConservaciónAU58 PCGS
Precio


Australia 1/2 soberano 1908 M en subasta Baldwin's of St. James's - 26 de septiembre de 2019
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha26 de septiembre de 2019
ConservaciónMS64 NGC
Precio


Australia 1/2 soberano 1908 M en subasta Baldwin's of St. James's - 25 de junio de 2019
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha25 de junio de 2019
ConservaciónMS64 NGC
Precio
Australia 1/2 soberano 1908 M en subasta Baldwin's of St. James's - 20 de marzo de 2019
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha20 de marzo de 2019
ConservaciónMS64 NGC
Precio
Australia 1/2 soberano 1908 M en subasta Heritage - 7 de febrero de 2019
Australia 1/2 soberano 1908 M en subasta Heritage - 7 de febrero de 2019
VendedorHeritage
Fecha7 de febrero de 2019
ConservaciónAU50 NGC
Precio


Australia 1/2 soberano 1908 M en subasta Künker - 23 de marzo de 2018
VendedorKünker
Fecha23 de marzo de 2018
ConservaciónXF
Precio


Australia 1/2 soberano 1908 M en subasta Chaponnière - 22 de noviembre de 2016
VendedorChaponnière
Fecha22 de noviembre de 2016
ConservaciónXF
Precio


Australia 1/2 soberano 1908 M en subasta Schulman - 17 de noviembre de 2013
VendedorSchulman
Fecha17 de noviembre de 2013
ConservaciónVF
Precio


Australia 1/2 soberano 1908 M en subasta Busso Peus - 26 de abril de 2013
VendedorBusso Peus
Fecha26 de abril de 2013
ConservaciónXF
Precio


Australia 1/2 soberano 1908 M en subasta Heritage - 23 de abril de 2013
Australia 1/2 soberano 1908 M en subasta Heritage - 23 de abril de 2013
VendedorHeritage
Fecha23 de abril de 2013
ConservaciónMS61 NGC
Precio


Australia 1/2 soberano 1908 M en subasta Heritage - 3 de enero de 2012
Australia 1/2 soberano 1908 M en subasta Heritage - 3 de enero de 2012
VendedorHeritage
Fecha3 de enero de 2012
ConservaciónMS64 NGC
Precio


Australia 1/2 soberano 1908 M en subasta Heritage - 14 de diciembre de 2010
Australia 1/2 soberano 1908 M en subasta Heritage - 14 de diciembre de 2010
VendedorHeritage
Fecha14 de diciembre de 2010
ConservaciónAU58 NGC
Precio


Australia 1/2 soberano 1908 M en subasta Heritage - 21 de septiembre de 2008
Australia 1/2 soberano 1908 M en subasta Heritage - 21 de septiembre de 2008
VendedorHeritage
Fecha21 de septiembre de 2008
ConservaciónXF
Precio



¿Cuánto vale la moneda de orode de Eduardo VII de 1/2 soberano del 1908. M?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de 1/2 soberano del 1908. M es de 450 USD. La moneda contiene 3,6625 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 406,21 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1/2 soberano del 1908 con letras M?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de 1/2 soberano del 1908 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1/2 soberano del 1908. M?

Para vender 1/2 soberano del 1908, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

