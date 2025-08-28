flag
AustraliaPeríodo:1837-1936 1837-1936

1/2 soberano 1908 S (Australia, Eduardo VII)

Anverso 1/2 soberano 1908 S - valor de la moneda de oro - Australia, Eduardo VIIReverso 1/2 soberano 1908 S - valor de la moneda de oro - Australia, Eduardo VII

Foto hecha por: The Coin Cabinet

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso3,994 g
  • Oro puro (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Diámetro19,3 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC538,000

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoEduardo VII
  • Valor nominal1/2 soberano
  • Año1908
  • GobernanteEduardo VII
  • Casa de monedaSídney
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:410 USD
Gráfico de ventas en subastas 1/2 soberano 1908 S - valor de la moneda de oro - Australia, Eduardo VII
Precios de subastas (31)Variedades (3)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de 1/2 soberano de 1908 con marca de ceca S. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Eduardo VII. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 23327 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 1955. La subasta tuvo lugar el 2 de enero de 2012.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Australia 1/2 soberano 1908 S en subasta Sovereign Rarities - 13 de marzo de 2025
VendedorSovereign Rarities
Fecha13 de marzo de 2025
ConservaciónVF
Precio
Australia 1/2 soberano 1908 S en subasta London Coins - 2 de marzo de 2025
VendedorLondon Coins
Fecha2 de marzo de 2025
ConservaciónXF
Precio
327 $
Precio en la divisa de la subasta 260 GBP
Australia 1/2 soberano 1908 S en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónAU55 PCGS
Precio
360 $
Precio en la divisa de la subasta 360 USD
Australia 1/2 soberano 1908 S en subasta Coin Cabinet - 6 de agosto de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha6 de agosto de 2024
ConservaciónSin grado
Precio
Australia 1/2 soberano 1908 S en subasta HARMERS - 1 de noviembre de 2023
VendedorHARMERS
Fecha1 de noviembre de 2023
ConservaciónAU58 NGC
Precio
Australia 1/2 soberano 1908 S en subasta HARMERS - 30 de marzo de 2023
VendedorHARMERS
Fecha30 de marzo de 2023
ConservaciónAU58 NGC
Precio
Australia 1/2 soberano 1908 S en subasta Katz - 23 de marzo de 2023
VendedorKatz
Fecha23 de marzo de 2023
ConservaciónXF
Precio
Australia 1/2 soberano 1908 S en subasta Heritage - 24 de marzo de 2022
VendedorHeritage
Fecha24 de marzo de 2022
ConservaciónAU58 NGC
Precio
Australia 1/2 soberano 1908 S en subasta Coin Cabinet - 26 de septiembre de 2021
VendedorCoin Cabinet
Fecha26 de septiembre de 2021
ConservaciónVF
Precio
Australia 1/2 soberano 1908 S en subasta Cambi Aste - 21 de septiembre de 2021
VendedorCambi Aste
Fecha21 de septiembre de 2021
ConservaciónVF
Precio
Australia 1/2 soberano 1908 S en subasta Coin Cabinet - 19 de septiembre de 2021
VendedorCoin Cabinet
Fecha19 de septiembre de 2021
ConservaciónVF
Precio
Australia 1/2 soberano 1908 S en subasta Coin Cabinet - 12 de septiembre de 2021
VendedorCoin Cabinet
Fecha12 de septiembre de 2021
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
Australia 1/2 soberano 1908 S en subasta Coin Cabinet - 16 de julio de 2021
VendedorCoin Cabinet
Fecha16 de julio de 2021
ConservaciónVF
Precio
Australia 1/2 soberano 1908 S en subasta Coin Cabinet - 16 de julio de 2021
VendedorCoin Cabinet
Fecha16 de julio de 2021
ConservaciónAU58 NGC
Precio
Australia 1/2 soberano 1908 S en subasta Coin Cabinet - 25 de abril de 2021
VendedorCoin Cabinet
Fecha25 de abril de 2021
ConservaciónVF
Precio
Australia 1/2 soberano 1908 S en subasta Stack's - 11 de abril de 2021
VendedorStack's
Fecha11 de abril de 2021
ConservaciónAU55 PCGS
Precio
Australia 1/2 soberano 1908 S en subasta Heritage - 2 de abril de 2020
VendedorHeritage
Fecha2 de abril de 2020
ConservaciónMS61 NGC
Precio
Australia 1/2 soberano 1908 S en subasta Heritage - 29 de diciembre de 2019
VendedorHeritage
Fecha29 de diciembre de 2019
ConservaciónMS62 NGC
Precio
Australia 1/2 soberano 1908 S en subasta Baldwin's of St. James's - 20 de marzo de 2019
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha20 de marzo de 2019
ConservaciónMS63 NGC
Precio
Australia 1/2 soberano 1908 S en subasta Baldwin's of St. James's - 20 de marzo de 2019
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha20 de marzo de 2019
ConservaciónMS65 NGC
Precio
Australia 1/2 soberano 1908 S en subasta Heritage - 7 de febrero de 2019
VendedorHeritage
Fecha7 de febrero de 2019
ConservaciónAU55 NGC
Precio
Australia 1/2 soberano 1908 S en subasta Coin Cabinet - 28 de agosto de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha28 de agosto de 2025
ConservaciónVF
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de orode de Eduardo VII de 1/2 soberano del 1908. S?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de 1/2 soberano del 1908. S es de 410 USD. La moneda contiene 3,6625 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 406,21 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1/2 soberano del 1908 con letras S?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de 1/2 soberano del 1908 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1/2 soberano del 1908. S?

Para vender 1/2 soberano del 1908, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

