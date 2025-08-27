flag
AustraliaPeríodo:1837-1936 1837-1936

1/2 soberano 1908 P (Australia, Eduardo VII)

Anverso 1/2 soberano 1908 P - valor de la moneda de oro - Australia, Eduardo VIIReverso 1/2 soberano 1908 P - valor de la moneda de oro - Australia, Eduardo VII

Foto hecha por: Sovereign Rarities Ltd

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso3,994 g
  • Oro puro (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Diámetro19,3 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC24,668

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoEduardo VII
  • Valor nominal1/2 soberano
  • Año1908
  • GobernanteEduardo VII
  • Casa de monedaPerth
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:1400 USD
Gráfico de ventas en subastas 1/2 soberano 1908 P - valor de la moneda de oro - Australia, Eduardo VII
Precios de subastas (14)Variedades (3)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de 1/2 soberano de 1908 con marca de ceca P. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Eduardo VII. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 30165 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 3600. La subasta tuvo lugar el 15 de agosto de 2024.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Australia 1/2 soberano 1908 P en subasta Coin Cabinet - 27 de mayo de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha27 de mayo de 2025
ConservaciónXF45 NGC
Precio
393 $
Precio en la divisa de la subasta 290 GBP
Australia 1/2 soberano 1908 P en subasta Sovereign Rarities - 13 de marzo de 2025
VendedorSovereign Rarities
Fecha13 de marzo de 2025
ConservaciónXF45 NGC
Precio
570 $
Precio en la divisa de la subasta 440 GBP
Australia 1/2 soberano 1908 P en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1908 P en subasta Münzenonline - 24 de noviembre de 2023
VendedorMünzenonline
Fecha24 de noviembre de 2023
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1908 P en subasta Baldwin's of St. James's - 20 de marzo de 2019
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha20 de marzo de 2019
ConservaciónXF45 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1908 P en subasta Baldwin's of St. James's - 13 de enero de 2019
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha13 de enero de 2019
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1908 P en subasta Baldwin's of St. James's - 22 de septiembre de 2017
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha22 de septiembre de 2017
ConservaciónAU
Precio
Australia 1/2 soberano 1908 P en subasta SINCONA - 16 de mayo de 2017
VendedorSINCONA
Fecha16 de mayo de 2017
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1908 P en subasta SINCONA - 25 de octubre de 2016
VendedorSINCONA
Fecha25 de octubre de 2016
ConservaciónXF
Precio
Australia 1/2 soberano 1908 P en subasta SINCONA - 20 de mayo de 2016
VendedorSINCONA
Fecha20 de mayo de 2016
ConservaciónXF
Precio
Australia 1/2 soberano 1908 P en subasta SINCONA - 20 de mayo de 2015
VendedorSINCONA
Fecha20 de mayo de 2015
ConservaciónXF
Precio
Australia 1/2 soberano 1908 P en subasta SINCONA - 23 de mayo de 2014
VendedorSINCONA
Fecha23 de mayo de 2014
ConservaciónXF
Precio
Australia 1/2 soberano 1908 P en subasta Heritage - 2 de junio de 2008
Australia 1/2 soberano 1908 P en subasta Heritage - 2 de junio de 2008
VendedorHeritage
Fecha2 de junio de 2008
ConservaciónVF
Precio
Australia 1/2 soberano 1908 P en subasta Heritage - 2 de junio de 2008
Australia 1/2 soberano 1908 P en subasta Heritage - 2 de junio de 2008
VendedorHeritage
Fecha2 de junio de 2008
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de orode de Eduardo VII de 1/2 soberano del 1908. P?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de 1/2 soberano del 1908. P es de 1400 USD. La moneda contiene 3,6625 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 406,21 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1/2 soberano del 1908 con letras P?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de 1/2 soberano del 1908 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1/2 soberano del 1908. P?

Para vender 1/2 soberano del 1908, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de AustraliaCatálogo de monedas de Eduardo VIIMonedas de Australia en 1908Todas monedas australianasaustralianas de oro monedas australianas monedas con valor nominal 1/2 soberanoSubastas numismáticas