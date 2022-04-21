flag
Soberano 1908 S (Australia, Eduardo VII)

Anverso Soberano 1908 S - valor de la moneda de oro - Australia, Eduardo VIIReverso Soberano 1908 S - valor de la moneda de oro - Australia, Eduardo VII

Foto hecha por: The Coin Cabinet

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso7,9981 g
  • Oro puro (0,2358 oz) 7,3343 g
  • Diámetro22 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC2,017,000

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoEduardo VII
  • Valor nominalSoberano
  • Año1908
  • GobernanteEduardo VII
  • Casa de monedaSídney
  • PropósitoCirculación
Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de Soberano de 1908 con marca de ceca S. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Eduardo VII. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 220 vendido en la subasta The Coin Cabinet por GBP 1850. La subasta tuvo lugar el 21 de abril de 2022.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Australia Soberano 1908 S en subasta Coin Cabinet - 4 de marzo de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha4 de marzo de 2025
ConservaciónMS61 NGC
Precio
730 $
Precio en la divisa de la subasta 575 GBP
Australia Soberano 1908 S en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
720 $
Precio en la divisa de la subasta 720 USD
Australia Soberano 1908 S en subasta Heritage - 16 de junio de 2024
VendedorHeritage
Fecha16 de junio de 2024
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
******
Australia Soberano 1908 S en subasta Heritage - 3 de junio de 2024
VendedorHeritage
Fecha3 de junio de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
******
Australia Soberano 1908 S en subasta London Coins - 2 de junio de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha2 de junio de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
******
Australia Soberano 1908 S en subasta Alexander - 13 de noviembre de 2023
Australia Soberano 1908 S en subasta Alexander - 13 de noviembre de 2023
VendedorAlexander
Fecha13 de noviembre de 2023
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
******
Australia Soberano 1908 S en subasta Heritage - 23 de julio de 2023
VendedorHeritage
Fecha23 de julio de 2023
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
******
Australia Soberano 1908 S en subasta Heritage - 25 de mayo de 2023
VendedorHeritage
Fecha25 de mayo de 2023
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
******
Australia Soberano 1908 S en subasta Numisor - 25 de abril de 2023
VendedorNumisor
Fecha25 de abril de 2023
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
******
Australia Soberano 1908 S en subasta Coin Cabinet - 13 de diciembre de 2022
VendedorCoin Cabinet
Fecha13 de diciembre de 2022
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
******
Australia Soberano 1908 S en subasta Heritage - 19 de mayo de 2022
VendedorHeritage
Fecha19 de mayo de 2022
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
******
Australia Soberano 1908 S en subasta Coin Cabinet - 21 de abril de 2022
VendedorCoin Cabinet
Fecha21 de abril de 2022
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
******
Australia Soberano 1908 S en subasta Heritage - 24 de marzo de 2022
VendedorHeritage
Fecha24 de marzo de 2022
ConservaciónAU
Precio
******
******
Australia Soberano 1908 S en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 6 de octubre de 2021
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha6 de octubre de 2021
ConservaciónAU
Precio
Australia Soberano 1908 S en subasta Coin Cabinet - 12 de septiembre de 2021
VendedorCoin Cabinet
Fecha12 de septiembre de 2021
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
******
Australia Soberano 1908 S en subasta Coin Cabinet - 30 de mayo de 2021
VendedorCoin Cabinet
Fecha30 de mayo de 2021
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
******
******
Australia Soberano 1908 S en subasta Heritage - 22 de enero de 2021
Australia Soberano 1908 S en subasta Heritage - 22 de enero de 2021
VendedorHeritage
Fecha22 de enero de 2021
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
******
Australia Soberano 1908 S en subasta Felzmann - 2 de diciembre de 2020
VendedorFelzmann
Fecha2 de diciembre de 2020
ConservaciónXF
Precio
******
******
Australia Soberano 1908 S en subasta Coin Cabinet - 13 de septiembre de 2020
VendedorCoin Cabinet
Fecha13 de septiembre de 2020
ConservaciónUNC
Precio
******
******
Australia Soberano 1908 S en subasta Spink - 2 de julio de 2020
VendedorSpink
Fecha2 de julio de 2020
ConservaciónVF
Precio
******
******
Australia Soberano 1908 S en subasta Heritage - 17 de mayo de 2020
Australia Soberano 1908 S en subasta Heritage - 17 de mayo de 2020
VendedorHeritage
Fecha17 de mayo de 2020
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
******

¿Cuánto vale la moneda de orode de Eduardo VII de Soberano del 1908. S?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Soberano del 1908. S es de 650 USD. La moneda contiene 7,3343 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 813,11 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Soberano del 1908 con letras S?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de Soberano del 1908 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Soberano del 1908. S?

Para vender Soberano del 1908, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

