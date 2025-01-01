flag
AustraliaPeríodo:1837-1936 1837-1936

Monedas de de Australia 1904

Monedas de oro

Anverso
Reverso
Soberano 1904 S
Precio promedio600 $
Ventas
250
Anverso
Reverso
Soberano 1904 M
Precio promedio480 $
Ventas
074
Anverso
Reverso
Soberano 1904 P
Precio promedio550 $
Ventas
044
Anverso
Reverso
1/2 soberano 1904 P
Precio promedio990 $
Ventas
125
