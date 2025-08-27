flag
AustraliaPeríodo:1837-1936 1837-1936

Soberano 1904 M (Australia, Eduardo VII)

Anverso Soberano 1904 M - valor de la moneda de oro - Australia, Eduardo VIIReverso Soberano 1904 M - valor de la moneda de oro - Australia, Eduardo VII

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso7,9981 g
  • Oro puro (0,2358 oz) 7,3343 g
  • Diámetro22 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC3,743,897

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoEduardo VII
  • Valor nominalSoberano
  • Año1904
  • GobernanteEduardo VII
  • Casa de monedaMelbourne
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:480 USD
Gráfico de ventas en subastas Soberano 1904 M - valor de la moneda de oro - Australia, Eduardo VII
Precios de subastas (74)Variedades (3)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de Soberano de 1904 con marca de ceca M. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Eduardo VII. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 1385 vendido en la subasta Dix Noonan Webb por GBP 700. La subasta tuvo lugar el 15 de septiembre de 2015.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Australia Soberano 1904 M en subasta London Coins - 2 de marzo de 2025
VendedorLondon Coins
Fecha2 de marzo de 2025
ConservaciónMS62 NGC
Precio
654 $
Precio en la divisa de la subasta 520 GBP
Australia Soberano 1904 M en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
600 $
Precio en la divisa de la subasta 600 USD
Australia Soberano 1904 M en subasta Heritage - 15 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha15 de agosto de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Australia Soberano 1904 M en subasta Heritage - 16 de junio de 2024
VendedorHeritage
Fecha16 de junio de 2024
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
Australia Soberano 1904 M en subasta Heritage - 3 de junio de 2024
VendedorHeritage
Fecha3 de junio de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Australia Soberano 1904 M en subasta Heritage - 3 de junio de 2024
VendedorHeritage
Fecha3 de junio de 2024
ConservaciónMS61 NGC
Precio
******
Australia Soberano 1904 M en subasta Heritage - 24 de marzo de 2024
VendedorHeritage
Fecha24 de marzo de 2024
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
Australia Soberano 1904 M en subasta Coin Cabinet - 13 de febrero de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha13 de febrero de 2024
ConservaciónMS61 NGC
Precio
******
Australia Soberano 1904 M en subasta Taisei - 10 de diciembre de 2023
VendedorTaisei
Fecha10 de diciembre de 2023
ConservaciónXF
Precio
******
Australia Soberano 1904 M en subasta Coin Cabinet - 5 de diciembre de 2023
VendedorCoin Cabinet
Fecha5 de diciembre de 2023
ConservaciónSin grado
Precio
******
Australia Soberano 1904 M en subasta London Coins - 3 de diciembre de 2023
VendedorLondon Coins
Fecha3 de diciembre de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Australia Soberano 1904 M en subasta London Coins - 3 de diciembre de 2023
VendedorLondon Coins
Fecha3 de diciembre de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Australia Soberano 1904 M en subasta Coin Cabinet - 14 de noviembre de 2023
VendedorCoin Cabinet
Fecha14 de noviembre de 2023
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Australia Soberano 1904 M en subasta Alexander - 13 de noviembre de 2023
VendedorAlexander
Fecha13 de noviembre de 2023
ConservaciónAU50 NNC
Precio
******
Australia Soberano 1904 M en subasta Bruun Rasmussen - 15 de octubre de 2023
VendedorBruun Rasmussen
Fecha15 de octubre de 2023
ConservaciónXF
Precio
******
Australia Soberano 1904 M en subasta Mowbray Collectables - 22 de septiembre de 2023
VendedorMowbray Collectables
Fecha22 de septiembre de 2023
ConservaciónXF
Precio
******
Australia Soberano 1904 M en subasta Heritage - 23 de julio de 2023
VendedorHeritage
Fecha23 de julio de 2023
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
Australia Soberano 1904 M en subasta NOONANS - 8 de junio de 2023
VendedorNOONANS
Fecha8 de junio de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Australia Soberano 1904 M en subasta Teutoburger - 25 de mayo de 2023
VendedorTeutoburger
Fecha25 de mayo de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Australia Soberano 1904 M en subasta Coin Cabinet - 14 de marzo de 2023
VendedorCoin Cabinet
Fecha14 de marzo de 2023
ConservaciónAU
Precio
******
Australia Soberano 1904 M en subasta Heritage - 23 de enero de 2023
VendedorHeritage
Fecha23 de enero de 2023
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
¿Cuánto vale la moneda de orode de Eduardo VII de Soberano del 1904. M?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Soberano del 1904. M es de 480 USD. La moneda contiene 7,3343 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 813,11 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Soberano del 1904 con letras M?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de Soberano del 1904 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Soberano del 1904. M?

Para vender Soberano del 1904, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

