Soberano 1904 P (Australia, Eduardo VII)

Anverso Soberano 1904 P - valor de la moneda de oro - Australia, Eduardo VIIReverso Soberano 1904 P - valor de la moneda de oro - Australia, Eduardo VII

Foto hecha por: Tennants Auctioneers

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso7,9981 g
  • Oro puro (0,2358 oz) 7,3343 g
  • Diámetro22 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC4,506,756

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoEduardo VII
  • Valor nominalSoberano
  • Año1904
  • GobernanteEduardo VII
  • Casa de monedaPerth
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:550 USD
Gráfico de ventas en subastas Soberano 1904 P - valor de la moneda de oro - Australia, Eduardo VII
Precios de subastas (44)Variedades (3)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de Soberano de 1904 con marca de ceca P. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Eduardo VII. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 5239 vendido en la subasta Bruun Rasmussen por DKK 10000. La subasta tuvo lugar el 7 de enero de 2024.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Australia Soberano 1904 P en subasta Sovereign Rarities - 24 de septiembre de 2024
VendedorSovereign Rarities
Fecha24 de septiembre de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
801 $
Precio en la divisa de la subasta 600 GBP
Australia Soberano 1904 P en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónMS61 PCGS
Precio
780 $
Precio en la divisa de la subasta 780 USD
Australia Soberano 1904 P en subasta Heritage - 16 de junio de 2024
VendedorHeritage
Fecha16 de junio de 2024
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
******
Australia Soberano 1904 P en subasta London Coins - 2 de junio de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha2 de junio de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
******
Australia Soberano 1904 P en subasta Tennants Auctioneers - 8 de mayo de 2024
VendedorTennants Auctioneers
Fecha8 de mayo de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
******
Australia Soberano 1904 P en subasta Coin Cabinet - 13 de febrero de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha13 de febrero de 2024
ConservaciónMS61 NGC
Precio
******
******
Australia Soberano 1904 P en subasta Alexander - 11 de diciembre de 2023
VendedorAlexander
Fecha11 de diciembre de 2023
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
******
******
Australia Soberano 1904 P en subasta Alexander - 13 de noviembre de 2023
VendedorAlexander
Fecha13 de noviembre de 2023
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
Australia Soberano 1904 P en subasta Coin Cabinet - 8 de agosto de 2023
VendedorCoin Cabinet
Fecha8 de agosto de 2023
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
******
Australia Soberano 1904 P en subasta Heritage - 23 de julio de 2023
VendedorHeritage
Fecha23 de julio de 2023
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
******
Australia Soberano 1904 P en subasta Heritage - 9 de abril de 2023
VendedorHeritage
Fecha9 de abril de 2023
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
******
Australia Soberano 1904 P en subasta Gorny & Mosch - 22 de marzo de 2023
VendedorGorny & Mosch
Fecha22 de marzo de 2023
ConservaciónXF
Precio
******
******
Australia Soberano 1904 P en subasta Heritage - 2 de febrero de 2023
VendedorHeritage
Fecha2 de febrero de 2023
ConservaciónMS61 PCGS
Precio
******
******
Australia Soberano 1904 P en subasta Aurora Numismatica - 17 de mayo de 2022
VendedorAurora Numismatica
Fecha17 de mayo de 2022
ConservaciónXF
Precio
******
******
Australia Soberano 1904 P en subasta St James’s - 24 de febrero de 2022
VendedorSt James’s
Fecha24 de febrero de 2022
ConservaciónXF
Precio
******
******
Australia Soberano 1904 P en subasta Eurseree - 6 de diciembre de 2020
VendedorEurseree
Fecha6 de diciembre de 2020
ConservaciónXF
Precio
Australia Soberano 1904 P en subasta Heritage - 12 de julio de 2020
VendedorHeritage
Fecha12 de julio de 2020
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
******
Australia Soberano 1904 P en subasta Spink - 2 de julio de 2020
VendedorSpink
Fecha2 de julio de 2020
ConservaciónVF
Precio
******
******
Australia Soberano 1904 P en subasta Coin Cabinet - 14 de junio de 2020
VendedorCoin Cabinet
Fecha14 de junio de 2020
ConservaciónXF
Precio
******
******
Australia Soberano 1904 P en subasta Heritage - 17 de mayo de 2020
VendedorHeritage
Fecha17 de mayo de 2020
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
******
Australia Soberano 1904 P en subasta Soler y Llach - 24 de octubre de 2019
VendedorSoler y Llach
Fecha24 de octubre de 2019
ConservaciónXF
Precio
******
******

¿Cuánto vale la moneda de orode de Eduardo VII de Soberano del 1904. P?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Soberano del 1904. P es de 550 USD. La moneda contiene 7,3343 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 813,11 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Soberano del 1904 con letras P?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de Soberano del 1904 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Soberano del 1904. P?

Para vender Soberano del 1904, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
