Soberano 1904 S (Australia, Eduardo VII)

Anverso Soberano 1904 S - valor de la moneda de oro - Australia, Eduardo VIIReverso Soberano 1904 S - valor de la moneda de oro - Australia, Eduardo VII

Foto hecha por: Bruun Rasmussen

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso7,9981 g
  • Oro puro (0,2358 oz) 7,3343 g
  • Diámetro22 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC2,986,000

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoEduardo VII
  • Valor nominalSoberano
  • Año1904
  • GobernanteEduardo VII
  • Casa de monedaSídney
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:600 USD
Gráfico de ventas en subastas Soberano 1904 S - valor de la moneda de oro - Australia, Eduardo VII
Precios de subastas (48)Variedades (3)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de Soberano de 1904 con marca de ceca S. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Eduardo VII. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 1059 vendido en la subasta Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH por EUR 1550. La subasta tuvo lugar el 9 de diciembre de 2024.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Australia Soberano 1904 S en subasta Künker - 8 de noviembre de 2024
VendedorKünker
Fecha8 de noviembre de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
594 $
Precio en la divisa de la subasta 550 EUR
Australia Soberano 1904 S en subasta Heritage - 17 de octubre de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de octubre de 2024
ConservaciónMS63 NGC
Precio
690 $
Precio en la divisa de la subasta 690 USD
Australia Soberano 1904 S en subasta Heritage - 16 de septiembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha16 de septiembre de 2024
ConservaciónMS61 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1904 S en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1904 S en subasta Heritage - 3 de junio de 2024
VendedorHeritage
Fecha3 de junio de 2024
ConservaciónMS61 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1904 S en subasta London Coins - 2 de junio de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha2 de junio de 2024
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1904 S en subasta Coin Cabinet - 5 de marzo de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha5 de marzo de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1904 S en subasta Coin Cabinet - 13 de febrero de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha13 de febrero de 2024
ConservaciónMS61 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1904 S en subasta Coin Cabinet - 13 de febrero de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha13 de febrero de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1904 S en subasta Alexander - 13 de noviembre de 2023
VendedorAlexander
Fecha13 de noviembre de 2023
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1904 S en subasta Coin Cabinet - 8 de agosto de 2023
VendedorCoin Cabinet
Fecha8 de agosto de 2023
ConservaciónMS61 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1904 S en subasta Heritage - 20 de abril de 2023
VendedorHeritage
Fecha20 de abril de 2023
ConservaciónAU53 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1904 S en subasta Heritage - 9 de abril de 2023
VendedorHeritage
Fecha9 de abril de 2023
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1904 S en subasta St James’s - 21 de septiembre de 2022
VendedorSt James’s
Fecha21 de septiembre de 2022
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
Australia Soberano 1904 S en subasta St James’s - 8 de diciembre de 2021
VendedorSt James’s
Fecha8 de diciembre de 2021
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1904 S en subasta Coin Cabinet - 26 de septiembre de 2021
VendedorCoin Cabinet
Fecha26 de septiembre de 2021
ConservaciónMS61 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1904 S en subasta Frühwald - 2 de julio de 2021
VendedorFrühwald
Fecha2 de julio de 2021
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1904 S en subasta Bruun Rasmussen - 27 de junio de 2021
VendedorBruun Rasmussen
Fecha27 de junio de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1904 S en subasta Coin Cabinet - 15 de noviembre de 2020
VendedorCoin Cabinet
Fecha15 de noviembre de 2020
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1904 S en subasta Heritage - 11 de octubre de 2020
VendedorHeritage
Fecha11 de octubre de 2020
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1904 S en subasta Coin Cabinet - 13 de septiembre de 2020
VendedorCoin Cabinet
Fecha13 de septiembre de 2020
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
¿Dónde comprar?
Australia Soberano 1904 S en subasta Pesek Auctions - 17 de septiembre de 2025
VendedorPesek Auctions
Fecha17 de septiembre de 2025
ConservaciónXF
A la subasta
Australia Soberano 1904 S en subasta Mowbray Collectables - 19 de septiembre de 2025
VendedorMowbray Collectables
Fecha19 de septiembre de 2025
ConservaciónXF
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de orode de Eduardo VII de Soberano del 1904. S?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Soberano del 1904. S es de 600 USD. La moneda contiene 7,3343 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 813,11 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Soberano del 1904 con letras S?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de Soberano del 1904 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Soberano del 1904. S?

Para vender Soberano del 1904, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
