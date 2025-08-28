flag
AustraliaPeríodo:1837-1936 1837-1936

1/2 soberano 1904 P (Australia, Eduardo VII)

Anverso 1/2 soberano 1904 P - valor de la moneda de oro - Australia, Eduardo VIIReverso 1/2 soberano 1904 P - valor de la moneda de oro - Australia, Eduardo VII

Foto hecha por: The Coin Cabinet

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso3,994 g
  • Oro puro (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Diámetro19,3 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC60,030

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoEduardo VII
  • Valor nominal1/2 soberano
  • Año1904
  • GobernanteEduardo VII
  • Casa de monedaPerth
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:990 USD
Gráfico de ventas en subastas 1/2 soberano 1904 P - valor de la moneda de oro - Australia, Eduardo VII
Precios de subastas (24)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de 1/2 soberano de 1904 con marca de ceca P. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Eduardo VII. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 30160 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 9300. La subasta tuvo lugar el 15 de agosto de 2024.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Australia 1/2 soberano 1904 P en subasta Sovereign Rarities - 13 de marzo de 2025
VendedorSovereign Rarities
Fecha13 de marzo de 2025
ConservaciónXF40 NGC
Precio
337 $
Precio en la divisa de la subasta 260 GBP
Australia 1/2 soberano 1904 P en subasta HARMERS - 30 de septiembre de 2024
VendedorHARMERS
Fecha30 de septiembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
428 $
Precio en la divisa de la subasta 320 GBP
Australia 1/2 soberano 1904 P en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1904 P en subasta Stack's - 29 de febrero de 2024
VendedorStack's
Fecha29 de febrero de 2024
ConservaciónXF45 NGC
Precio
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1904 P en subasta SINCONA - 26 de octubre de 2023
VendedorSINCONA
Fecha26 de octubre de 2023
ConservaciónVF
Precio
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1904 P en subasta SINCONA - 24 de octubre de 2023
VendedorSINCONA
Fecha24 de octubre de 2023
ConservaciónAU55 NGC
Precio
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1904 P en subasta Stack's - 23 de agosto de 2023
VendedorStack's
Fecha23 de agosto de 2023
ConservaciónXF45 NGC
Precio
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1904 P en subasta SINCONA - 15 de mayo de 2023
VendedorSINCONA
Fecha15 de mayo de 2023
ConservaciónAU58 NGC
Precio
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1904 P en subasta Coin Cabinet - 13 de marzo de 2022
VendedorCoin Cabinet
Fecha13 de marzo de 2022
ConservaciónXF
Precio
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1904 P en subasta Stack's - 23 de agosto de 2021
VendedorStack's
Fecha23 de agosto de 2021
ConservaciónAU53 PCGS
Precio
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1904 P en subasta Stack's - 21 de octubre de 2020
VendedorStack's
Fecha21 de octubre de 2020
ConservaciónXF45 NGC
Precio
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1904 P en subasta Heritage - 27 de agosto de 2020
VendedorHeritage
Fecha27 de agosto de 2020
ConservaciónXF45 NGC
Precio
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1904 P en subasta Heritage - 16 de abril de 2020
VendedorHeritage
Fecha16 de abril de 2020
ConservaciónXF45 NGC
Precio
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1904 P en subasta Baldwin's of St. James's - 25 de marzo de 2020
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha25 de marzo de 2020
ConservaciónVF
Precio
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1904 P en subasta Baldwin's of St. James's - 25 de marzo de 2020
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha25 de marzo de 2020
ConservaciónAU58 NGC
Precio
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1904 P en subasta Coin Cabinet - 24 de noviembre de 2019
VendedorCoin Cabinet
Fecha24 de noviembre de 2019
ConservaciónXF45 PCGS
Precio
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1904 P en subasta Baldwin's of St. James's - 26 de septiembre de 2019
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha26 de septiembre de 2019
ConservaciónXF45 PCGS
Precio
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1904 P en subasta Baldwin's of St. James's - 25 de junio de 2019
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha25 de junio de 2019
ConservaciónAU58 NGC
Precio
Australia 1/2 soberano 1904 P en subasta Baldwin's of St. James's - 20 de marzo de 2019
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha20 de marzo de 2019
ConservaciónAU55 PCGS
Precio
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Australia 1/2 soberano 1904 P en subasta Baldwin's of St. James's - 13 de enero de 2019
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha13 de enero de 2019
ConservaciónXF
Precio
Australia 1/2 soberano 1904 P en subasta Baldwin's of St. James's - 22 de septiembre de 2017
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha22 de septiembre de 2017
ConservaciónUNC
Precio
¿Dónde comprar?
Australia 1/2 soberano 1904 P en subasta Coin Cabinet - 28 de agosto de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha28 de agosto de 2025
ConservaciónF
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de orode de Eduardo VII de 1/2 soberano del 1904. P?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de 1/2 soberano del 1904. P es de 990 USD. La moneda contiene 3,6625 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 406,21 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1/2 soberano del 1904 con letras P?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de 1/2 soberano del 1904 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1/2 soberano del 1904. P?

Para vender 1/2 soberano del 1904, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
