Dukat 1813 I.L.W. (Württemberg, Friedrich I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der württembergischen Münze Dukat 1813 mit Markierung I.L.W.. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit Friedrich I und wurde vom Münzamt in Stuttgart geprägt. Der Rekordpreis gehört zu Los 5315, welches bei Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG für 13.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 20. Juni 2012.

Erhaltung AU (5) XF (18)

Verkäufer Alle Unternehmen

Busso Peus (1)

Gorny & Mosch (2)

Künker (10)

Leu (1)

Münz Zentrum Rheinland (1)

Schweizerischer Bankverein (1)

Sonntag (5)

Teutoburger (1)

Westfälische (1)