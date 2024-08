Dukat 1813 I.L.W. (Wirtembergia, Fryderyk I)

Ceny na aukcjach

Sprawdź aktualną cenę monety wirtemberskiej Dukat 1813 ze znakiem I.L.W.. Jest to złota moneta z okresu Fryderyka I wybita w mennicy Stuttgart. Rekordowa cena należy do pozycji 5315 z aukcji Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG której łączna cena osiągnęła 13 000 EUR. Licytacja odbyła się 20 czerwca 2012.

Stan AU (5) XF (18)

Sprzedawca Wszystkie firmy

Busso Peus (1)

Gorny & Mosch (2)

Künker (10)

Leu (1)

Münz Zentrum Rheinland (1)

Schweizerischer Bankverein (1)

Sonntag (5)

Teutoburger (1)

Westfälische (1)