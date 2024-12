1/2 Krone 1701 "Neue große Schilde". Elefant und Schloss (Großbritannien, Wilhelm III)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1/2 Krone 1701 "Neue große Schilde". Elefant und Schloss. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Wilhelm III und wurde vom Münzamt in London geprägt. Der Rekordpreis gehört zu Los 126, welches bei Baldwin's of St. James's für 2.500 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 21. September 2015.

Erhaltung F (10) VG (1) G (1) Erhaltung (slab) VG8 (1) G4 (1) Service NGC (2)