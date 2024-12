1/2 korony 1701 "Nowe duże tarcze". Słoń i zamek (Wielka Brytania, Wilhelm III)

Ceny na aukcjach

Sprawdź aktualną cenę monety brytyjskiej 1/2 korony 1701 "Nowe duże tarcze". Słoń i zamek. Jest to srebrna moneta z okresu Wilhelma III. Rekordowa cena należy do pozycji 126 z aukcji Baldwin's of St. James's której łączna cena osiągnęła 2500 GBP. Licytacja odbyła się 21 września 2015.

Stan F (10) VG (1) G (1) Stan (slab) VG8 (1) G4 (1) Serwis NGC (2)