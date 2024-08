10 Centimos de Escudo 1866. Sechs spitze Sterne (Spanien, Isabella II)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der spanischen Münze 10 Centimos de Escudo 1866 . Sechs spitze Sterne. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Isabella II und wurde vom Münzamt in Madrid geprägt. Der Rekordpreis gehört zu Los 6240, welches bei Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG für 155 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 4. Juli 2017.

Erhaltung UNC (1) AU (3) XF (21) VF (13)

Verkäufer Alle Unternehmen

Aureo & Calicó (16)

Cayón (4)

HERVERA (6)

ibercoin (1)

Künker (1)

Soler y Llach (7)

Tauler & Fau (3)