10 centimos de escudo 1866. Sześcioramienne gwiazdy (Hiszpania, Izabela II)

Sprawdź aktualną cenę monety hiszpańskiej 10 centimos de escudo 1866 . Sześcioramienne gwiazdy. Jest to srebrna moneta z okresu Izabela II. Rekordowa cena należy do pozycji 6240 z aukcji Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG której łączna cena osiągnęła 155 EUR. Licytacja odbyła się 4 lipca 2017.

