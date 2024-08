2 Reales 1812 C SF "Typ 1810-1833" (Spanien, Ferdinand VII)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der spanischen Münze 2 Reales 1812 mit Markierung C SF. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Ferdinand VII und wurde vom Münzamt in Katalonien geprägt. Der Rekordpreis gehört zu Los 37838, welches bei Heritage Auctions für 720 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. Januar 2019.

