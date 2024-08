2 reales 1812 C SF "Typ 1810-1833" (Hiszpania, Ferdynand VII)

Ceny na aukcjach

Sprawdź aktualną cenę monety hiszpańskiej 2 reales 1812 ze znakiem C SF. Jest to srebrna moneta z okresu Ferdynanda VII. Rekordowa cena należy do pozycji 37838 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 720 USD. Licytacja odbyła się 15 stycznia 2019.

