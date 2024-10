100 Rubel 1989 ММД "Das Siegel von Iwan III" (Rußland, Sowjetunion)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 100 Rubel 1989 "Das Siegel von Iwan III" mit Markierung ММД. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Moskau geprägt. Der Rekordpreis gehört zu Los 1565, welches bei Münzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG für 1.400 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 20. Oktober 2024.

Erhaltung PROOF (68) UNC (5) Keine Note (6) Erhaltung (slab) PF69 (3) PF68 (2) ULTRA CAMEO (4) Service NGC (4)

